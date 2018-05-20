СМИ сообщили об обыске в доме экс-главы таможенной службы Кулматова. Что известно?

Издание «Вечерний Бишкек», ссылаясь на свои источники, сообщило об обыске в доме бывшего главы таможенной службы Кубанычбека Кулматова и о возбужденном против него уголовном деле. ГКНБ отказался комментировать ситуацию из-за тайны следствия, а Кулматов подтвердил обыски в своем доме.

Сайт «Вечерний Бишкек» сообщил об уголовном деле, возбужденном против Кубанычбека Кулматова. В течение последних пяти лет он занимал должности главы таможенной службы, председателя Нацбанка, председателя правления Российско-Кыргызского фонда развития и мэра Бишкека.

Об обысках и уголовном деле, ссылаясь на неназванный источник, сообщил и сайт KNews. Издания написали, что уголовное дело возбудили 18 мая, а 19 мая дом Кулматова обыскали.

Сам Кубанычбек Кулматов подтвердил, что его дом обыскали, но Госкомитет нацбезопасности отказался комментировать ситуацию.

«В рамках этого уголовного дела еще ведется следствие, я не могу ничего комментировать», — сказал пресс-секретарь ГКНБ Рахат Сулайманов.

Обыск и уголовное дело против Кулматова связывают с грантом от китайской компании TBEA, который чиновник, занимая должность мэра Бишкека, направил на строительство школы.

Ранее, 11 мая, Кулматова вызывали на допрос в ГКНБ. Тогда он сам сообщил журналистам, что темой допроса был грант TBEA.

«Мы строили школу на грантовые средства ТВЕА в жилмассиве Калыс-Ордо. Только этот вопрос был, других вопросов не было. Все было законно, школа стоит. Уголовного дела нет. Мэрия уже получала школу в готовом виде», — сказал он тогда.

14 мая стало известно, что Кубанычбека Кулматова уволили с поста главы таможенной службы. Он утверждает, что сам написал заявление об уходе.

Грант TBEA

Китайская компания TBEA выделила Кыргызстану грант в $20 млн, а также модернизировала ТЭЦ Бишкека за $386 млн, выданных в кредит.

По информации Нацэнергохолдинга, два миллиона долларов грантовых средств были потрачены на строительство школы в жилмассиве Калыс-Ордо. Также грант потратили на строительство Кара-Кечинской ТЭС за $3 млн и обслуживание линии электропередач «Датка-Кемин» за $1 млн.

Однако документов, в которых бы детально описывалось, на что именно потратили грантовые деньги, нет. Чиновники Госкомитета промышленности утверждают, что китайская компания сама решала, на что потратить грант, и определяла стоимость покупок условно.

Сумма, которую TBEA выделила Кыргызстану, стала объектом всеобщего внимания после аварии на ТЭЦ, произошедшей 26 января — тогда бишкекчане в течение нескольких дней оставались без доступа к теплу.