«СНГ окончательно ушло в прошлое»: Украина отозвала своих представителей из уставных органов СНГ

Украинский президент Петр Порошенко подписал указ об отзыве всех украинских представителей из всех уставных органов СНГ, но исполком Содружества утверждает, что не получал уведомлений от Украины.

В своем твиттере Петр Порошенко написал, что 19 мая подписал указ об отзыве всех украинских представителей из всех уставных органов.

«Сегодня я подписал соответствующий указ об отзыве представителей Украины из всех уставных органов стран СНГ. Для нас СНГ окончательно и бесповоротно ушло в прошлое. Будущее же наше — в Европе, и только!» — написал Порошенко.

Сьогодні підписав Указ про відкликання усіх представників України з усіх статутних органів СНД. Для нас СНД остаточно і безповоротно пішло в минуле. Майбутнє ж наше – в Європі, і тільки! — Петро Порошенко (@poroshenko) May 19, 2018

Ранее, 12 апреля, Порошенко предложил кабинету министров начать процедуру официального выхода страны из учредительных органов СНГ и закрыть украинское представительство в Минске. По информации пресс-службы исполкома СНГ, в аппарате исполкома уже нет украинских сотрудников — их отозвали еще в 2014 году и не назначили новых.

Украинцев отозвали из аппарата исполкома СНГ после того, как Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение прекратить председательство страны в Содружестве.

Пресс-служба исполкома СНГ утверждает, что пока не получала уведомления об отзыве украинских представителей. По информации РБК, для юридического прекращения членства в СНГ Украина должна уведомить исполком Содружества за год до выхода.

Украина — страна-участница СНГ и один из учредителей Содружества, но она не имеет статуса члена СНГ, поскольку не присоединилась к уставу организации.