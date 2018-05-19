«Айка»: Сыгравшая кыргызкую мигрантку актриса получила награду Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль

Фильм российского режиссера Сергея Дворцевого «Айка» претендует на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля, а актриса Самал Еслямова, сыгравшая в картине главную роль, получила награду за лучшую женскую роль. Фильм рассказывает о судьбе нелегальной кыргызской мигрантки в России.

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Казахская актриса Самал Еслямова получила приз Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль. Награду кинофестиваля она получила за работу в фильме «Айка», в котором она сыграла кыргызскую мигрантку.

Режиссер-документалист Сергей Дворцевой снимал фильм «Айка» шесть лет. Это его второй игровой фильм после «Тюльпана», который в 2008 году взял главный приз на Каннском кинофестивале в категории «Особый взгляд».

В «Айке» Дворцевой рассказывает о судьбе кыргызской мигрантки в Москве. О девушке, которая всеми способами пытается заработать денег и выжить в России.

Самал Еслямова уже играла у Дворцевого — она исполнила одну из главных ролей в фильме «Тюльпан».

По сюжету Айка — 25-летняя девушка, вынужденная оставить своего новорожденного ребенка в роддоме. У нее были большие планы, на реализацию которых она взяла кредит — но беременность и другие обстоятельства не дали их воплотить. Девушка лишается работы и готова работать где угодно, лишь бы выплатить долги.

Режиссер фильма Сергей Дворцевой рассказывает, что решил снять этот фильм, узнав о реальных историях о матерях-мигрантках и детях, оставленных ими в роддомах.

«Я прочитал в одной из российских газет, как 248 киргизских женщин, работавших в Москве, отказались от своих детей. Я русский, выросший в Средней Азии, в Казахстане, хорошо знаю, с какой любовью там относятся к своим детям. Чем глубже я входил в ситуацию, тем больше понимал, что мы ничего не знаем об этой жизни.[…] Нашел несколько прототипов. Я никогда не придумываю историю, аккумулирую ее из жизни», — сказал он в интервью изданию «Московский комсомолец».

71-й Каннский кинофестиваль проходит на на Лазурном берегу во Франции с 8 до 19 мая. На этом фестивале представлены лучшие работы современных режиссеров Фильм «Айка» в официальной программе фестиваля представлен от России, он борется за награду «Золотая пальмовая ветвь».

В этой номинации представлена также кинолента Кирилла Серебренникова «Лето», посвященная рок-музыкантам Виктору Цою и Майку Науменко. Солист рок-группы «Звери» Роман Билык, исполнивший в фильме роль Майка Науменко, получил приз Каннского фестиваля за саундтрек — песню «Лето».

Это первый случай за 11 лет, когда на Каннском фестивале прошли показы сразу двух российских режиссеров.

Фото: FDC\Getty images