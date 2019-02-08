Адвокат Сапара Исакова удалился из соцсетей после критики в адрес президента

Юрист Нурбек Токтакунов удалил свой аккаунт в фейсбуке. Он объяснил свое решение тем, что ему нужна «передышка» от соцсетей, пока дело его клиента — экс-премьер-министра Сапара Исакова — находится на рассмотрении в Генеральной прокуратуре. Ранее он опубликовал пост с критикой работы президента Сооронбая Жээнбекова.

Токтакунов в разговоре с журналистом «Клоопа» сказал, что временно деактивировал аккаунт для того, чтобы «собраться с мыслями».

«После направления дела [экс-премьер-министра Сапара Исакова] в прокуратуру, у меня некоторая передышка. Поэтому я и решил чуть-чуть отдохнуть от социальных сетей», — сказал Токтакунов.

Перед деактивацией он опубликовал эмоциональный пост с критикой работы президента Жээнбекова — в нем он использовал нецензурную лексику.

«Потом всякие “доброжелатели”, тролли стали присылать мне всякие посты. Меня это достало, хотя обычно я подобное игнорирую […] Думаю, что это нормальная практика — периодически уходить из соцсетей», — сказал Токтакунов. После его критики в адрес президента, в соцсетях стали появляться посты, которые раскрывали якобы информацию о личной и интимной жизни юриста.

Токтакунов добавил, что перед деактивацией он извинился перед публикой и своими подписчиками. По его словам, если представители президента потребуют от него извинений, то он сможет извиниться за «экспрессивность формулировок и употребление нецензурных слов».

«Но я бы хотел, чтобы и представители президента обсудили со мной некоторые его высказывания […] Если президент сочтет нужным подать на меня в суд, то я бы порекомендовал ему подать в суд как частное лицо», — сказал он.

Он назвал экспрессивную публикацию в адрес Жээнбекова «неожиданной для самого себя».

«Это было, когда я изучал 54 тома материалов дела Сапара Исакова, и это было колоссальное нервное, психическое и физическое напряжение. […] Потом я решил извиниться перед публикой», — объяснил Токтакунов..

Адвокатская деятельность Токтакунова

Нурбек Токтакунов известен не только своей гражданской позицией с критикой в адрес властей, но и тем, что он брался за сложные юридические дела.

К примеру, он защищал правозащитника Азимжана Аскарова, которого в 2010 году приговорили к пожизненному лишению свободы за «организацию массовых беспорядков» и «соучастие в убийстве милиционера».

Власти страны не изменили своего решения, несмотря на призывы международного сообщества и правозащитных организаций. Правозащитники и адвокаты Аскарова утверждали, что его вина не доказана.

В 2018 году Токтакунов стал адвокатом экс-премьер-министра Сапара Исакова, которого обвинили в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека. Уголовное дело Исакова состоит из 54 томов и ему грозит до 20 лет лишения свободы.

В ноябре 2018 года Токтакунов опубликовал информацию о «черной кассе» предвыборного штаба Сооронбая Жээнбекова — согласно таблице, реальные расходы на организацию кампании превысили заявленные в 10 раз и составили 1,1 млрд сомов и около 6,5 млн долларов. В администрации Жээнбекова эту информацию назвали «фейком».