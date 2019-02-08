У работающих женщин в Кыргызстане почти нет свободного времени — они тратят его на уборку дома

Домашний неоплачиваемый труд — это приготовление еды, уборка, стирка и уход за детьми. В Кыргызстане им в основном занимаются женщины — они тратят на это в три раза больше времени, чем мужчины. Это мешает кыргызстанкам учиться, работать и вносить свой вклад в экономику страны.

Материал подготовлен в партнерстве со Школой Данных и страновым офисом Структуры «ООН-женщины» в Кыргызстане.

Журналистки «Клоопа» изучили исследование Нацстаткома о том, как мужчины и женщины в Кыргызстане тратят свое время. В видео показано, сколько часов городская супружеская пара без детей, в которой оба партнера работают, тратит на домашние дела.

Наш анализ показал, что в Кыргызстане домашний труд распределяется в семье не рационально, а под давлением стереотипов — женщины делают большую часть работы по дому только потому, что они женщины.

Получается порочный круг. С одной стороны, женщины вынуждены тратить большую часть своего времени на домашний труд, и у них недостаточно времени на оплачиваемую работу. С другой, из-за гендерных стереотипов и культурных норм женщина покоряется роли домохозяйки.

Из-за того, что домашние дела в основном выполняют женщины, у них остается меньше времени для работы и образования. Это снижает вклад женщин в развитие экономики — они могли бы разрабатывать полезные для общества инновации, генерировать новые идеи и создавать рабочие места, что позитивно влияло бы экономику Кыргызстана. По оценкам МВФ при равном представлении женщин и мужчин на рынке труда, прирост ВВП может достигать 27%.

При этом, процент работающих мужчин значительно выше, чем женщин, но и свободного времени у первых больше. Причина — неравномерное распределение домашнего труда между супругами.

Мы собрали самые важные факты, которые подтверждают наши выводы.

1. Женщины в Кыргызстане тратят на домашние дела в три раза больше времени, чем мужчины — четыре с половиной часа против полутора часов.

2. Женщины выбирают работу так, чтобы ее можно было совмещать с домашними делами и тратить меньше времени на дорогу. А карьерный рост и престижность работы больше всего интересуют именно мужчин.

3. В селах женщины тратят еще больше времени на домашний труд. А хуже всего ситуация обстоит в Баткенской области. Там женщины тратят на эти дела больше пяти часов в сутки.

4. Больше всего времени женщины тратят именно на домашний труд, а на воспитание детей у них уходит всего 17 минут. Мужчины же уделяют детям всего 8 минут в сутки.

5. Домашние дела условно делятся на «мужские» и «женские». Приготовлением еды, уборкой, стиркой, глажкой и уходом за детьми, в основном, занимаются женщины, а ремонтом бытовой техники, мебели и жилья — мужчины. Как видно, «мужские» обязанности по дому — это чаще всего не то, чем приходится заниматься каждый день. А женщины выполняют работу по дому ежедневно.

6. Из-за того, что домашними делами в основном занимаются женщины, у них остается на полтора часа меньше времени на работу и учебу, чем у мужчин — это равно одному занятию в языковой школе или одной тренировке в спортклубе каждый день.

7. Мужчины ежедневно проводят на работе на час больше, чем женщины. Несмотря на это, у мужчин больше свободного времени, а вот женщины в основном посвящают его домашним делам.

8. Из-за того, что женщины тратят много времени на домашние дела, у них нет возможности больше работать, внося вклад в экономику страны. В Кыргызстане работают более 70% трудоспособных мужчин и лишь менее половины женщин.

9. Зарплаты женщин на четверть меньше, чем у мужчин, и эта разница сокращается очень медленно. Больше всего этот разрыв именно в наиболее доходных профессиях – транспортном, гостиничном и финансовом секторах.