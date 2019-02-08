Против бывшего телохранителя Атамбаева возбудили уголовное дело

Пресс-секретарь СДПК Кундуз Жолдубаева сообщила, что против бывшего главы 9-й службы ГКНБ Дамира Мусакеева возбуждено уголовное дело из-за распределения квартир для сотрудников комитета. Она назвала преследование Мусакеева «политическим» и заявила, что для этого нет никаких оснований.

Жолдубаева сообщила, что вечером 7 февраля Первомайский районный суд выписал Дамиру Мусакееву подписку о невыезде. До этого Мусакеев сопровождал экс-президента Алмазбека Атамбаева в поездке в ОАЭ, где тот проводил свой отпуск.

Уважаемые друзья! Алмазбека Атамбаева в поездке в ОАЭ сопровождал Дамир Мусакеев. Вчера его вызвали в военную… Publicerat av Kunduz Zholdubaeva Fredag 8 februari 2019

«Абсолютно необоснованно Дамира Мусакеева подозревают в злоупотреблении служебным положением в бытность начальником 9-й службы ГКНБ», — написала Жолдубаева.

По её словам, уголовное дело в отношении Мусакеева связано с распределением квартир между сотрудниками госохраны, в то время как Мусакеев был начальником 9-го отдела ГКНБ.

«Стоит подчеркнуть, что квартиры служебные и ни одна из них не приватизирована. Соответственно, никакого ущерба государство не понесло», — утверждает она.

Жолдубаева утверждает, что преследование Мусакеева носит «политическую подоплеку».

«Всем уже понятно, что в исполнении команда “зачистить” окружение экс-президента, нейтрализовать всех, кто не предал Алмазбека Атамбаева», — заявила пресс-секретарь СДПК.



Увольнение Дамира Мусакеева

Президент Сооронбай Жээнбеков освободил Мусакеева с должности начальника 9-го управления ГКНБ в апреле прошлого года. Официальная формулировка отставки звучала как «освобожден […] согласно поданному заявлению».

Увольнение Мусакеева произошло на фоне конфликта между бывшим и нынешним президентами Кыргызстана.

После съезда СДПК, который прошел в марте 2018 года, Атамбаев подверг Жээнбекова критике из-за его выступления на заседании Совета безопасности, где нынешний президент обвинил силовые органы в «неэффективной» борьбе с коррупцией во время президентства Атамбаева.

Дамир Мусакеев — бывший телохранитель Алмазбека Атамбаева, и один из его главных сторонников. Его заметили среди слушателей съезда СДПК, который прошел в марте прошлого года. Это вызвало критику в адрес ГКНБ и вопросы со стороны общественности, потому что он, как начальник спецслужб, должен быть вне политики.

Конфликт между Жээнбековым и Атамбаевым

На фоне ссоры двух политиков в Кыргызстане произошла смена чиновников, занимавших высокие государственные должности. Многие из них были сторонниками Атамбаева, поэтому их уход связывали с конфликтом двух бывших соратников.

К примеру, Жээнбеков уволил главу ГКНБ Абдиля Сегизбаева и генерального прокурора Индиру Джолдубаеву, а в мае своей должности премьер-министра лишился и один из самых известных сторонников Атамбаева — Сапар Исаков.

После этих увольнений конфликт обострился и уголовными делами в отношении сторонников Атамбаева — по обвинению в коррупции арестовали Исакова, экс-главу таможни Кубанычбека Кулматова, бывшего мэра Бишкека Албека Ибраимова и других соратников экс-президента.

Атамбаев назвал их аресты «охотой на ведьм». Жээнбеков, выступая в парламенте, пообещал, что не будет расправляться с оппонентами под видом борьбы с коррупцией.