Евгений Ри (Blizzy). Фото:  joinDOTA

Кыргызский киберспортсмен Евгений Ри (Blizzy) стал игроком основного состава команды Natus Vincere (Na’Vi) по игре «Дота 2». Украинская команда Na’Vi — чемпионы мира 2011 года, тогда чемпионат по «Доте», The International, проводился впервые.

До Na’Vi кыргызский киберспортсмен играл в менее именитой российской команде Vega Squadron. Сейчас в этой команде играют два других кыргызстанца: Бакыт Эмилжанов (Zayac) и Дуулат Субанкулов (Stormc4t).

Blizzy попал в полностью обновленный состав Na’Vi — последние несколько лет команда испытывает проблемы: она долго не занимала высоких позиций в турнирах, а в этом году и вовсе не прошла на The International.

«Мы провели успешные переговоры с организацией Vega Squadron и договорились о его (Blizzy) трансфере», — рассказал директор Na’Vi Евгений Золотарев.

В начале 2017 года Золотарев говорил в интервью сайту «Киберспорт», что игроки Na’Vi зарабатывают от $1000 до $6000 в месяц. По его словам, кроме зарплаты, организация обеспечивает игрока проживанием и питанием и создает условия для тренировок.

Условия жизни игроков состава Na’Vi по «Доте»

«Любая активность — не только развитие бренда Na’Vi, но и их личных брендов. Чем больше игрок стримит, появляется на мероприятиях, тем выше его доходы и серьезнее может быть контракт. Трансферная стоимость также возрастает», — говорил он.

Новый состав Na’Vi

В июне 2018 года Na’Vi объявили о «перезагрузке» своего основного состава по «Доте 2». Спустя два месяца организация представила нового капитана команды — российского игрока Акбара Бутаева (SoNNeikO), который собрал новых игроков.

Последняя заметная победа Na’Vi была в 2016 году, когда она заняла первое место на международном турнире StarLadder и выиграла $135 тысяч. Но это скромные деньги по сравнению с победой на The International, на котором в этом году победители — команда OG — выиграли $11 млн за первое место.

Несмотря на отсутствие значимых побед, Na’Vi остаются одной из самых популярных команд в мире — только на их ютуб-канале более 1,2 млн подписчиков.

В разное время в составе Na’Vi играли одни из самых популярных киберспортсменов мира — Данил Ишутин (Dendi), Куро Талехи Тахасоми (KuroKy), Клемент Иванов (Puppey).

В 2013 году Na’Vi попала в финал The International и провела один из запоминающихся гранд-финалов, проиграв шведской команде Alliance в упорной борьбе со счетом 2:3.

Исторический финал The International 2013 Na’Vi – Alliance

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