Кыргызский киберспортсмен Евгений Ри (Blizzy) стал игроком основного состава команды Natus Vincere (Na’Vi) по игре «Дота 2». Украинская команда Na’Vi — чемпионы мира 2011 года, тогда чемпионат по «Доте», The International, проводился впервые.

До Na’Vi кыргызский киберспортсмен играл в менее именитой российской команде Vega Squadron. Сейчас в этой команде играют два других кыргызстанца: Бакыт Эмилжанов (Zayac) и Дуулат Субанкулов (Stormc4t).

Blizzy попал в полностью обновленный состав Na’Vi — последние несколько лет команда испытывает проблемы: она долго не занимала высоких позиций в турнирах, а в этом году и вовсе не прошла на The International.

«Мы провели успешные переговоры с организацией Vega Squadron и договорились о его (Blizzy) трансфере», — рассказал директор Na’Vi Евгений Золотарев.

В начале 2017 года Золотарев говорил в интервью сайту «Киберспорт», что игроки Na’Vi зарабатывают от $1000 до $6000 в месяц. По его словам, кроме зарплаты, организация обеспечивает игрока проживанием и питанием и создает условия для тренировок.

Условия жизни игроков состава Na’Vi по «Доте»

«Любая активность — не только развитие бренда Na’Vi, но и их личных брендов. Чем больше игрок стримит, появляется на мероприятиях, тем выше его доходы и серьезнее может быть контракт. Трансферная стоимость также возрастает», — говорил он.