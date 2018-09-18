О чем мероприятие

Семинар будет состоять из двух частей — теоретической и практической.

В первой части Заякин будет рассказывать о том, что такое открытые данные, и как их можно использовать. Участники узнают, какие есть данные по итогам президентских выборов в Кыргызстане, и как их можно проанализировать.

Во второй части участники будут на практике анализировать итоги и искать темы для историй, основанных на данных.

Когда и где

Семинар пройдет 2 октября в 14:00 в офисе «Клоопа» по Горького 48/1 (ориентир — магазин «Марко Поло»).

Кто может участвовать

Тренинг для всех желающих. Для участия заполните форму ниже до 30 сентября. Для прошедших этот тренинг будет объявлен второй семинар.

Клооп сотрудничает с проектом Интерньюс Медиа-К в организации данного семинара.