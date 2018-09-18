«Клооп» объявляет набор на практический семинар по разоблачению плагиата в диссертациях и научных работах. Вести его будет со-основатель российского сообщества «Диссернет» Андрей Заякин.
О чем мероприятие
На семинаре вы будете на практике учиться находить плагиат в научных работах кыргызских ученых. Обучать будет со-основатель «Диссернета», ученый-физик и общественный деятель Андрей Заякин.
Где и когда
Семинар будет проходить 1 октября в 15:00 в офисе «Клоопа» на Горького 48/1 (ориентир — магазин «Марко Поло»).
Кто может прийти
Участвовать может любой желающий. Главное — заполните форму ниже до 29 сентября.
Что такое «Диссернет»
«Диссернет» — это независимое сообщество волонтеров, которое с 2013 года проверяет диссертации ученых. За это время они нашли плагиат и подлог данных в тысячах диссертаций, а около 200 человек лишились ученой степени. Среди разоблаченных ученых были, например, российский министр культуры Владимир Мединский, депутаты Госдумы и ректоры крупных университетов.
Летом 2018 года «Диссернет» начал проверять научных работы из Кыргызстана и нашел плагиат в трудах экс-вице-мэра Бишкека, декана юракадемии и бывшего замглавы МВД.
Зачем искать плагиат?
Плагиат — это по сути жульничество, которое позволяет людям получать незаслуженные регалии и ученые степени или устраиваться на должности в госорганы и вузы. Ученая степень, полученная с помощью плагиата, повышает статус человека в обществе и создает ложное представление о нем. Все это способствует коррупции и создает нездоровую среду для развития страны в целом.
Клооп сотрудничает с проектом Интерньюс Медиа-К в организации данного семинара.