О чем мероприятие

На семинаре вы будете на практике учиться находить плагиат в научных работах кыргызских ученых. Обучать будет со-основатель «Диссернета», ученый-физик и общественный деятель Андрей Заякин.

Где и когда

Семинар будет проходить 1 октября в 15:00 в офисе «Клоопа» на Горького 48/1 (ориентир — магазин «Марко Поло»).

Кто может прийти

Участвовать может любой желающий. Главное — заполните форму ниже до 29 сентября.