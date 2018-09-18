«Клооп» объявляет набор на практический семинар по разоблачению плагиата в диссертациях и научных работах. Вести его будет со-основатель российского сообщества «Диссернет» Андрей Заякин.

О чем мероприятие

На семинаре вы будете на практике учиться находить плагиат в научных работах кыргызских ученых. Обучать будет со-основатель «Диссернета», ученый-физик и общественный деятель Андрей Заякин.

Где и когда

Семинар будет проходить 1 октября в 15:00 в офисе «Клоопа» на Горького 48/1 (ориентир — магазин «Марко Поло»).

Кто может прийти

Участвовать может любой желающий. Главное — заполните форму ниже до 29 сентября.

Что такое «Диссернет»

«Диссернет» — это независимое сообщество волонтеров, которое с 2013 года проверяет диссертации ученых. За это время они нашли плагиат и подлог данных в тысячах диссертаций, а около 200 человек лишились ученой степени. Среди разоблаченных ученых были, например, российский министр культуры Владимир Мединский, депутаты Госдумы и ректоры крупных университетов.

Летом 2018 года «Диссернет» начал проверять научных работы из Кыргызстана и нашел плагиат в трудах экс-вице-мэра Бишкека, декана юракадемии и бывшего замглавы МВД.

Зачем искать плагиат?

Плагиат — это по сути жульничество, которое позволяет людям получать незаслуженные регалии и ученые степени или устраиваться на должности в госорганы и вузы. Ученая степень, полученная с помощью плагиата, повышает статус человека в обществе и создает ложное представление о нем. Все это способствует коррупции и создает нездоровую среду для развития страны в целом.

Клооп сотрудничает с проектом Интерньюс Медиа-К в организации данного семинара.