Предприниматель Нурбек Аширбаев за 17 лет работал строителем, грузчиком и таксистом. За время работы он скопил денег и вместе с друзьями открыл свой магазин.

Фото: Нургазы Чыныбеков / «Азаттык»

– Двое моих друзей давно работали на рынке, продавали мясо. Мы решили открыть магазин и продавать кыргызстанские товары. С производителями из Кыргызстана мы связываемся по WhatsАpp и Skype, они отправляют свои товары. Привозят напитки «Тан», «Шоро», минеральную воду, чучук, разные виды варенья. Как указано в названии магазина, у нас только халал товары. Мясо пока завозим из Татарстана.

Магазин находится в юго-восточной промышленной зоне Москвы, поэтому он не очень известен. Нурбек надеется, что со временем люди будут узнавать у друг друга о магазине, и что клиентов станет больше.

– Мы вложили 300 тысяч рублей. Торговля идет потихоньку. Люди подходят ближе к вечеру, после работы. Пока в день товары покупают около 30-40 человек. Местные русские тоже заходят, интересуются. Чтобы повышать реализацию товаров, нужно открывать больше магазинов.

​Кыргызстан вступил в Евразийский экономический союз четыре года назад. Вначале звучали обещания об открытии многомиллионного рынка для предпринимателей, но товары Кыргызстана часто застревают на границе.