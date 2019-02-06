В Москве некоторые кыргызстанцы копят средства, чтобы отказаться от работы по найму и открыть свой бизнес.
Оригинал материала опубликован на сайте радио «Азаттык». Автор материала — Лазат Жаныбек кызы.
Кумыс из Суусамыра и Алайского района, узгенский рис, мясо, национальные напитки и многое другое мы можете найти в магазине на станции метро «Волгоградский проспект» в Москве.
Предприниматель Нурбек Аширбаев за 17 лет работал строителем, грузчиком и таксистом. За время работы он скопил денег и вместе с друзьями открыл свой магазин.
– Двое моих друзей давно работали на рынке, продавали мясо. Мы решили открыть магазин и продавать кыргызстанские товары. С производителями из Кыргызстана мы связываемся по WhatsАpp и Skype, они отправляют свои товары. Привозят напитки «Тан», «Шоро», минеральную воду, чучук, разные виды варенья. Как указано в названии магазина, у нас только халал товары. Мясо пока завозим из Татарстана.
Магазин находится в юго-восточной промышленной зоне Москвы, поэтому он не очень известен. Нурбек надеется, что со временем люди будут узнавать у друг друга о магазине, и что клиентов станет больше.
– Мы вложили 300 тысяч рублей. Торговля идет потихоньку. Люди подходят ближе к вечеру, после работы. Пока в день товары покупают около 30-40 человек. Местные русские тоже заходят, интересуются. Чтобы повышать реализацию товаров, нужно открывать больше магазинов.
Кыргызстан вступил в Евразийский экономический союз четыре года назад. Вначале звучали обещания об открытии многомиллионного рынка для предпринимателей, но товары Кыргызстана часто застревают на границе.
В таких условиях некоторые соотечественники находят выход из ситуации, регистрируя товары под видом чьего-то груза и перевозя его на автобусах, поездах и других видах транспорта.
«Начал дело с трех тысяч рублей»
Приехавшему в поисках заработка из Баткена Мундузбеку Табалдиеву 34 года. Он владеет хозяйственным магазином в Москве и доставляет продукцию клиентам на дом. Такую услугу он организовал два года назад.
– Я давно в Москве. В метро часто общался с женщиной из Кыргызстана, которая в павильоне продавала носки. Слышал, что она торговала на 50-100 тысяч рублей. Купил у нее носков на три тысячи и продавал их на станции метро «Арбатская» в течение трех месяцев. Потом затеяли одно дело с другом, оно не пошло, и я просто ходил туда-сюда без дела.
– Когда начинаешь торговать, то замечаешь, что нужно людям. В месяц я продаю по Москве около 50 матрацев. Матрацы, одеяла, мантышницы, казаны – все это хорошо продается. В магазинах таких товаров полно. Все это стоит недорого. Раньше я принимал заказы по интернету. В случае поступления заказа, ехал в магазин, покупал и доставлял по адресу. Магазин мы открыли два года назад, я нанял двух-трех курьеров. Днем и ночью мы доставляем товары около 20 клиентам. Многие соотечественники работают днем, им некогда ходить по магазинам. Необходимые вещи вечером они не находят.
Мундузбек считает, что найти идею для бизнеса достаточно легко. По его словам, здесь главное в том, что если не хочешь работать на кого-то, то самому нужно работать за двоих, а то и троих. Он не только перепродает товары — он пытается распространять произведенную в Кыргызстане продукцию в российской столице.
– Из Кыргызстана поступают продукты, одеяла. Через службу «Карго», мы доставляем товар, платим за каждый килограмм по 20 сомов. В Бишкеке есть свои люди, которые отправляют товар. Конечно, здесь мы продаем подороже. Нужно платить за аренду, зарплату работникам, получать прибыль. Но это приносит прибыль и кыргызстанцам, потому что они продают свой товар нам.
– У нас небольшое дело. Для больших масштабов вопрос должен решаться на государственном уровне. Это тоже хорошо. Понемногу люди привыкнут. Посмотрите на таджикистанцев. Они начали открывать маленькие магазины, продавать сухофрукты, так и захватили Москву. Никого не подпускают на этот рынок.
За полчаса разговора наш соотечественник успел отправить клиентам манеж, курут, чемодан, еще двум клиентам продал по казану.
«Предоставляю ночлег соотечественникам»
34-летний Жоодарбек Торобеков из села Мады Ошской области тоже приехал в Россию в поисках лучшей доли. Он открыл в Москве недорогой хостел для кыргызстанцев.
– Мы подумали, что нашим землякам не хватает таких хостелов. Есть те, кто приезжает в Россию из Кыргызстана. В первое время, до того как найдут квартиру, они ищут место для ночлега. В разные ситуации попадают, им тоже нужно где-то ночевать. Кроме того, проживающих здесь мы ставим на миграционный учет бесплатно. Из-за того, что хостел находится на окраине Москвы, то аренда недорогая. Вообще здесь было пусто. Мы вложили около одного миллиона рублей. Мы отремонтировали и разделили помещение на комнаты.
Пока хостел «Мари» предназначен только для мужчин. В нем останавливаются дальнобойщики, работники близлежащих магазинов и таксисты. Жоодарбек в связи со спросом намерен создать места для женщин и семейных пар.
В этом хостеле 20 комнат, мест – 160. За месяц плата за место составляет 5400 рублей, за день – 180 рублей.
По словам Жоодарбека, вопросы безопасности находятся под тщательным контролем. Были получены разрешительные бумаги в службах безопасности и МВД России, в помещениях установлено видеонаблюдение.
Предприниматель ощутил на себе всю тяжесть жизни на чужбине, поэтому по мере возможности протягивает руку помощи своим соотечественникам.
– Совсем недавно помогли землякам, которые оказались жертвами рабства, устроившись на работу через посредников. Разместили их здесь.
К слову, в декабре прошлого года 22 кыргызстанца уволились из компании LG Electronic, куда устроились через посредников, и при поддержке сообщества кыргызстанцев сумели найти другую работу.
«Удивить Москву сложно…»
По некоторым данным, в Москве проживает от 300 до 400 тысяч кыргызстанцев. В городе около 50 кыргызских кафе и столовых, куда после тяжелого рабочего дня мигранты приходят поужинать и пообщаться с родственниками и друзьями.
Аренда помещения под кафе, наем работников — все это требует немалых усилий. Выживание в условиях жесткой конкуренции в огромной Москве, где представлены тысячи подобных заведений, требует особых навыков.
Столовая Анзират Тасмаевой обрела популярность благодаря своему фирменному блюду – майда мантам (мантам небольшого размера). По словам Анзират, клиентов заведение привлекает уникальным меню.
– Я сама из Джалал-Абадской области, отец работал в Оше, поэтому я выросла там. Можно сказать, что мы практически выросли на майда мантах. В Москве я уже лет пять. В прошлом году вернулась в Кыргызстан. Работая в Бишкеке и Оше подумала, что посетителей можно завлечь этим блюдом. Вновь вернулась в Москву, взяла это помещение и открыла заведение. Что в Бишкеке, что в Москве — сложно заинтересовать людей одним продуктом. Все блюда «дежурные». Удержать клиентов в обычной столовой трудно. Подумали, что нужно предложить что-нибудь уникальное. У нас есть и гороховый суп, который мы тоже ели в детстве в Оше.
По ее словам, рецепт приготовления майда мант самый легкий и дешевый.
– Научила соотечественниц из Таласа их готовить. Им нет равных в приготовлении теста. За качеством слежу сама. Приготовление майда мант — больше рутинный процесс, который занимает время. Зато все, что требуется – это соль, вода, картошка и тесто. Очень дешево. Одна порция стоит 100 рублей. Женщине одной порции вполне достаточно, мужчины могут взять две-три порции или полкило.
Пять лет назад Анзират приехала в Москву в поисках заработка и трудилась наемным работником. Сегодня она обеспечивает работой шестерых соотечественников.
– В Москве я начинала посудомойщицей в кафе «То да сё» и быстро поняла «кухню» общепита. У моего брата было свое кафе. По молодости я там тоже мыла посуду. Позже выучилась на повара. Поэтому я быстро освоила эту сферу. Признаться, я не могу долго работать на зарплату. Думаю, намного выгоднее работать на себя.
Кыргызы – большие любители посиделок, делится владелица заведения. Она лично встречает гостей и следит за всем в кафе.
– Мы, кыргызы, любим собираться и вместе ужинать. Землячество сильно развито. Помогаем, приглашаем друг друга.
«Пока открывали кинотеатр, чуть не стала строителем»
Другая соотечественница — Венера Токторова — совместно с партнерами запустила кинотеатр «Манас». Здесь кыргызстанцы знакомятся с новинками кыргызского кино и проводят общественно-культурные мероприятия.
По ее словам, зал в кинотеатре рассчитан на 85 человек.
– С момента открытия показываем все новинки из Кыргызстана. Продюсеры и режиссеры сами тоже выходят на связь и предлагают свои фильмы. Приглашали актеров из Бишкека и проводили встречи с соотечественниками. Они скучают по родине, приходят, благодарят нас. В прошлом году в честь 90-летия Чингиза Айтматова провели мероприятия московских общественных организаций. Сельские, областные кыргызстанские сообщества проводят здесь свои собрания. Некоторым предоставляем зал бесплатно. Для нас это большая гордость.
Запуск хоть и небольшого кинотеатра в Москве стоил больших усилий. Три бизнес-партнера также оборудовали фойе, где посетители могут перекусить до сеансов, и небольшую гостиницу.
– Мы взяли в аренду пустующее здание, которое долгое время стояло бесхозным. На пустом месте создали кинотеатр. На ремонт ушло месяца три. Несмотря на то, что я женщина, довольно хорошо стала разбираться в строительстве. Все делали своими руками. Всего потратили около 5 млн рублей. Слава богу, работа идет. Кыргызстанцев, приезжающих в Москву по делам или на тои, встречаем в своей гостинице.
В Россию Венера приехала десять лет назад. В первое время она присматривала за пожилыми людьми, поработала и продавщицей в магазине, позже устроилась администратором в салоне красоты. Но все это время она жила мыслью о собственном деле. Когда начинаешь бизнес с партнерами, им нужно доверять, как себе самому, считает она.
– Я мать-одиночка, поэтому поначалу сильно переживала: а что если я обанкрочусь и останусь с дочерью ни с чем? Когда в прошлом году мой бизнес-партнер Азамат Абылгазиев предложил открыть кинотеатр, я сразу согласилась. Сейчас нас трое. Они надежные люди, поэтому дело сразу пошло. Конечно, лучше работать на себя, чем жить в постоянном ожидании зарплаты. Это придает силы и заставляет верить в себя.