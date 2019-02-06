Фото: Лазат Жаныбек кызы / «Азаттык»

В Москве некоторые кыргызстанцы копят средства, чтобы отказаться от работы по найму и открыть свой бизнес.

Оригинал материала опубликован на сайте радио «Азаттык». Автор материала — Лазат Жаныбек кызы.

Кумыс из Суусамыра и Алайского района, узгенский рис, мясо, национальные напитки и многое другое мы можете найти в магазине на станции метро «­­­Волгоградский проспект» в Москве.

Предприниматель Нурбек Аширбаев за 17 лет работал строителем, грузчиком и таксистом. За время работы он скопил денег и вместе с друзьями открыл свой магазин.

Фото: Нургазы Чыныбеков / «Азаттык»

– Двое моих друзей давно работали на рынке, продавали мясо. Мы решили открыть магазин и продавать кыргызстанские товары. С производителями из Кыргызстана мы связываемся по WhatsАpp и Skype, они отправляют свои товары. Привозят напитки «Тан», «Шоро», минеральную воду, чучук, разные виды варенья. Как указано в названии магазина, у нас только халал товары. Мясо пока завозим из Татарстана.

Магазин находится в юго-восточной промышленной зоне Москвы, поэтому он не очень известен. Нурбек надеется, что со временем люди будут узнавать у друг друга о магазине, и что клиентов станет больше.

– Мы вложили 300 тысяч рублей. Торговля идет потихоньку. Люди подходят ближе к вечеру, после работы. Пока в день товары покупают около 30-40 человек. Местные русские тоже заходят, интересуются. Чтобы повышать реализацию товаров, нужно открывать больше магазинов.

​Кыргызстан вступил в Евразийский экономический союз четыре года назад. Вначале звучали обещания об открытии многомиллионного рынка для предпринимателей, но товары Кыргызстана часто застревают на границе.

Фото: Нургазы Чыныбеков / «Азаттык»

В таких условиях некоторые соотечественники находят выход из ситуации, регистрируя товары под видом чьего-то груза и перевозя его на автобусах, поездах и других видах транспорта.

«Начал дело с трех тысяч рублей»

Приехавшему в поисках заработка из Баткена Мундузбеку Табалдиеву 34 года. Он владеет хозяйственным магазином в Москве и доставляет продукцию клиентам на дом. Такую услугу он организовал два года назад.

– Я давно в Москве. В метро часто общался с женщиной из Кыргызстана, которая в павильоне продавала носки. Слышал, что она торговала на 50-100 тысяч рублей. Купил у нее носков на три тысячи и продавал их на станции метро «Арбатская»­­­ в течение трех месяцев. Потом затеяли одно дело с другом, оно не пошло, и я просто ходил туда-сюда без дела.

Фото: Нургазы Чыныбеков / «Азаттык»

– Когда начинаешь торговать, то замечаешь, что нужно людям. В месяц я продаю по Москве около 50 матрацев. Матрацы, одеяла, мантышницы, казаны – все это хорошо продается. В магазинах таких товаров полно. Все это стоит недорого. Раньше я принимал заказы по интернету. В случае поступления заказа, ехал в магазин, покупал и доставлял по адресу. Магазин мы открыли два года назад, я нанял двух-трех курьеров. Днем и ночью мы доставляем товары около 20 клиентам. Многие соотечественники работают днем, им некогда ходить по магазинам. Необходимые вещи вечером они не находят.

​Мундузбек считает, что найти идею для бизнеса достаточно легко. По его словам, здесь главное в том, что если не хочешь работать на кого-то, то самому нужно работать за двоих, а то и троих. Он не только перепродает товары — он пытается распространять произведенную в Кыргызстане продукцию в российской столице.

Из Кыргызстана поступают продукты, одеяла. Через службу «Карго», мы доставляем товар, платим за каждый килограмм по 20 сомов. В Бишкеке есть свои люди, которые отправляют товар. Конечно, здесь мы продаем подороже. Нужно платить за аренду, зарплату работникам, получать прибыль. Но это приносит прибыль и кыргызстанцам, потому что они продают свой товар нам.

Фото: Нургазы Чыныбеков / «Азаттык»

– У нас небольшое дело. Для больших масштабов вопрос должен решаться на государственном уровне. Это тоже хорошо. Понемногу люди привыкнут. Посмотрите на таджикистанцев. Они начали открывать маленькие магазины, продавать сухофрукты, так и захватили Москву. Никого не подпускают на этот рынок.

​За полчаса разговора наш соотечественник успел отправить клиентам манеж, курут, чемодан, еще двум клиентам продал по казану.

«Предоставляю ночлег соотечественникам»

34-летний Жоодарбек Торобеков из села Мады Ошской области тоже приехал в Россию в поисках лучшей доли. Он открыл в Москве недорогой хостел для кыргызстанцев.

Мы подумали, что нашим землякам не хватает таких хостелов. Есть те, кто приезжает в Россию из Кыргызстана. В первое время, до того как найдут квартиру, они ищут место для ночлега. В разные ситуации попадают, им тоже нужно где-то ночевать. Кроме того, проживающих здесь мы ставим на миграционный учет бесплатно. Из-за того, что хостел находится на окраине Москвы, то аренда недорогая. Вообще здесь было пусто. Мы вложили около одного миллиона рублей. Мы отремонтировали и разделили помещение на комнаты.

Фото: Нургазы Чыныбеков / «Азаттык»

Пока хостел «Мари» предназначен только для мужчин. В нем останавливаются дальнобойщики, работники близлежащих магазинов и таксисты. Жоодарбек в связи со спросом намерен создать места для женщин и семейных пар.

В этом хостеле 20 комнат, мест – 160. За месяц плата за место составляет 5400 рублей, за день – 180 рублей.

Фото: Нургазы Чыныбеков / «Азаттык»

По словам Жоодарбека, вопросы безопасности находятся под тщательным контролем. Были получены разрешительные бумаги в службах безопасности и МВД России, в помещениях установлено видеонаблюдение.

Предприниматель ощутил на себе всю тяжесть жизни на чужбине, поэтому по мере возможности протягивает руку помощи своим соотечественникам.

– Совсем недавно помогли землякам, которые оказались жертвами рабства, устроившись на работу через посредников. Разместили их здесь.

К слову, в декабре прошлого года 22 кыргызстанца уволились из компании LG Electronic, куда устроились через посредников, и при поддержке сообщества кыргызстанцев сумели найти другую работу.

«Удивить Москву сложно…»

По некоторым данным, в Москве проживает от 300 до 400 тысяч кыргызстанцев. В городе около 50 кыргызских кафе и столовых, куда после тяжелого рабочего дня мигранты приходят поужинать и пообщаться с родственниками и друзьями.

Аренда помещения под кафе, наем работников — все это требует немалых усилий. Выживание в условиях жесткой конкуренции в огромной Москве, где представлены тысячи подобных заведений, требует особых навыков.

Кафе «Аль-Баракат». Фото: Лазат Жаныбек кызы / «Азаттык»

Столовая Анзират Тасмаевой обрела популярность благодаря своему фирменному блюду – майда мантам (мантам небольшого размера). По словам Анзират, клиентов заведение привлекает уникальным меню.

– Я сама из Джалал-Абадской области, отец работал в Оше, поэтому я выросла там. Можно сказать, что мы практически выросли на майда мантах. В Москве я уже лет пять. В прошлом году вернулась в Кыргызстан. Работая в Бишкеке и Оше подумала, что посетителей можно завлечь этим блюдом. Вновь вернулась в Москву, взяла это помещение и открыла заведение. Что в Бишкеке, что в Москве — сложно заинтересовать людей одним продуктом. Все блюда «дежурные». Удержать клиентов в обычной столовой трудно. Подумали, что нужно предложить что-нибудь уникальное. У нас есть и гороховый суп, который мы тоже ели в детстве в Оше.

По ее словам, рецепт приготовления майда мант самый легкий и дешевый.

– Научила соотечественниц из Таласа их готовить. Им нет равных в приготовлении теста. За качеством слежу сама. Приготовление майда мант — больше рутинный процесс, который занимает время. Зато все, что требуется – это соль, вода, картошка и тесто. Очень дешево. Одна порция стоит 100 рублей. Женщине одной порции вполне достаточно, мужчины могут взять две-три порции или полкило.

Пять лет назад Анзират приехала в Москву в поисках заработка и трудилась наемным работником. Сегодня она обеспечивает работой шестерых соотечественников.

– В Москве я начинала посудомойщицей в кафе «То да сё» и быстро поняла «кухню» общепита. У моего брата было свое кафе. По молодости я там тоже мыла посуду. Позже выучилась на повара. Поэтому я быстро освоила эту сферу. Признаться, я не могу долго работать на зарплату. Думаю, намного выгоднее работать на себя.

Кыргызы – большие любители посиделок, делится владелица заведения. Она лично встречает гостей и следит за всем в кафе.

– Мы, кыргызы, любим собираться и вместе ужинать. Землячество сильно развито. Помогаем, приглашаем друг друга.

«Пока открывали кинотеатр, чуть не стала строителем»

Другая соотечественница — Венера Токторова — совместно с партнерами запустила кинотеатр «Манас». Здесь кыргызстанцы знакомятся с новинками кыргызского кино и проводят общественно-культурные мероприятия.

Фото: Лазат Жаныбек кызы / «Азаттык»

По ее словам, зал в кинотеатре рассчитан на 85 человек.

– С момента открытия показываем все новинки из Кыргызстана. Продюсеры и режиссеры сами тоже выходят на связь и предлагают свои фильмы. Приглашали актеров из Бишкека и проводили встречи с соотечественниками. Они скучают по родине, приходят, благодарят нас. В прошлом году в честь 90-летия Чингиза Айтматова провели мероприятия московских общественных организаций. Сельские, областные кыргызстанские сообщества проводят здесь свои собрания. Некоторым предоставляем зал бесплатно. Для нас это большая гордость.

Запуск хоть и небольшого кинотеатра в Москве стоил больших усилий. Три бизнес-партнера также оборудовали фойе, где посетители могут перекусить до сеансов, и небольшую гостиницу.

– Мы взяли в аренду пустующее здание, которое долгое время стояло бесхозным. На пустом месте создали кинотеатр. На ремонт ушло месяца три. Несмотря на то, что я женщина, довольно хорошо стала разбираться в строительстве. Все делали своими руками. Всего потратили около 5 млн рублей. Слава богу, работа идет. Кыргызстанцев, приезжающих в Москву по делам или на тои, встречаем в своей гостинице.

В Россию Венера приехала десять лет назад. В первое время она присматривала за пожилыми людьми, поработала и продавщицей в магазине, позже устроилась администратором в салоне красоты. Но все это время она жила мыслью о собственном деле. Когда начинаешь бизнес с партнерами, им нужно доверять, как себе самому, считает она.

– Я мать-одиночка, поэтому поначалу сильно переживала: а что если я обанкрочусь и останусь с дочерью ни с чем? Когда в прошлом году мой бизнес-партнер Азамат Абылгазиев предложил открыть кинотеатр, я сразу согласилась. Сейчас нас трое. Они надежные люди, поэтому дело сразу пошло. Конечно, лучше работать на себя, чем жить в постоянном ожидании зарплаты. Это придает силы и заставляет верить в себя.

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