Сериал «Акшоола» на КТРК показал ала-качуу в положительном свете. Объясняем, почему это плохо

Главный телеканал Кыргызстана КТРК завершил показ сериала «Акшоола», в одной сюжетных линий которого ала-качуу показали в положительном свете — героиню похитили против ее воли, она протестовала, но в итоге полюбила своего похитителя и осталась с ним. Создатели сериала считают, что девушка сама спровоцировала похищение, а ала-качуу «издревле существовало в традициях» Кыргызстана.

В середине октября 2018 года на КТРК стартовал сериал «Акшоола», который принес телерадиокомпании миллионы просмотров. В его основу легла история журналистки Акшоолы, которая борется за справедливость.

В одной из сюжетных линий сериала парень Аман похищает героиню по имени Айпери для того, чтобы жениться на ней. До этого они были знакомы всего лишь несколько дней.

Похищенная девушка сопротивляется и плачет, попадая в дом Амана, и говорит, что не выйдет за него замуж, но родственницы парня уговаривают ее остаться. В следующей серии Айпери смиренно сидит на диване с платком на голове, а муж несправедливо обвиняет ее в соблазнении его младшего брата — сцена ревности заканчивается попыткой Амана задушить девушку.

Еще несколько серий герои выясняют отношения — девушка постоянно плачет и говорит, что не будет жить с Аманом.

Но в следующей серии главная героиня Акшоола, которая по сюжету должна бороться с несправедливостью, уговаривает Айпери остаться с похитителем, рассуждая о «нелегкой женской судьбе» и «женском счастье». После этого героиня осознает свои «ошибки», понимает, что любит своего мужа и хочет остаться с ним. Они обнявшись сидят на лавочке и говорят о том, что у них все будет хорошо.

По словам режиссерки Ырыс Океновой, этой сюжетной линией создатели сериала хотели показать, что девушкам нужно серьезнее относиться к парням. Окенова настаивает, что сама Айпери давала поводы для ала-качуу — флиртовала и гуляла с Аманом, который позже ее украл.

«Ала-качуу — это когда не зная и не видя без ее согласия крадут. Здесь же парень говорил, что хочет жениться, хотел познакомить с мамой, но она смеялась и флиртовала. […] Например, у девушек сейчас есть и первый, и второй, и третий вариант — с одним дружить, за другого замуж выйти. А что в итоге? Мы хотели показать, что, когда знакомишься с молодым человеком, надо серьезно относиться, не надо вот так флиртовать. Еще хуже в жизни происходит, можно было снять и дикий вариант ала-качуу, но мы первый канал, мы этого просто не показываем», — говорит Окенова.

Она считает, что ала-качуу — это традиция кыргызов, и есть истории семей, которые после него жили счастливо.

«Я против ала-качуу, на самом деле, но из 100 одна или две истории счастливые, они живут и создают семьи. […] У нас издревле это было, только сейчас с помощью Запада, люди начали воспринимать ала-качуу в таком диком образе. Это есть в наших традициях, и его превратили во что-то такое дикое. Не надо к нам так обращаться, как будто преступление какое-то сняли», — сказала Окенова.

Гендиректор КТРК Илим Карыпбеков сказал «Клоопу», что не он решает, допускать ли сериалы к выходу — этим занимается художественный совет телеканала. Но Карыпбеков также считает, что в сериале нет ничего «оправдывающего ала-качуу».

Активистка «Бишкекской феминистической инициативы» Фарида Лансарова считает, что КТРК нужно создать комитет по гендерной экспертизе, чтобы не транслировать стереотипы общества о гендерном насилии.

«Медиа всегда влияют на сознание людей, потому что именно они диктуют нам стандарты красоты и поведения. КТРК, как большое медиа, должно проводить гендерную экспертизу, чтобы слышать другую позицию. Гражданские активисты должны быть в этом художественном совете, который утверждает сериалы и фильмы [для выхода в эфир]», — сказала Лансарова.

Почему это плохо? (от редакции «Клоопа»)

Сериал «Акшоола» вышел в эфир спустя полгода после убийства 19-летней Бурулай. В мае 2018 года мужчина убил ее в отделении милиции после неудачной попытки ала-качуу. Обвиняемого в убийстве осудили на 20 лет лишения свободы.

Трансляция акта насилия (которое карается Уголовным кодексом) на главном канале страны и представление ала-качуу как чего-то «нормального» меняет отношение общества к этому преступлению и оправдывает действия тех, кто это преступление совершает.

Насилие против женщин (как и насилие против кого-угодно) нельзя оправдывать — за него нужно осуждать.

Согласно статье 155 Уголовного кодекса Кыргызстана, похищение женщины для вступления в брак вопреки ее воле наказывается лишением свободы от 5 до 7 лет.

Хотите узнать больше об ала-качуу в Кыргызстане и о том, как это ломает жизни женщин? Посмотрите наши проекты «Однажды меня украли» и «Я не говорила да».