Генпрокуратура попросила у США экстрадировать кыргызстанца, который связан с делом об убийстве Камилы Дуйшебаевой

Генеральная прокуратура Кыргызстана направила официальный запрос в США с просьбой экстрадировать в Кыргызстан Калыбека Эльтуйбасова. Об этом Генпрокуратуру попросило МВД страны. Эльтуйбасов проходит по делу об убийстве бишкекчанки Камилы Дуйшебаевой, которое не могут раскрыть с 2014 года.

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На момент публикации материала в Генпрокуратуре не смогли ответить журналисту «Клоопа», когда именно в США отправили запрос и когда там рассчитывают получить ответ на него.

О том, что правоохранительные органы Кыргызстана направили запрос в США, стало известно 5 февраля — об этом на пресс-конференции заявил замминистра МВД Мирлан Каниметов.

«[Эльтуйбасов] арестован за нарушение миграционного закона. В ходе проверки также было установлено, что он находится в розыске по линии Интерпола. Эльтуйбасов обвиняется в воспрепятствовании следственным действиям, уничтожении вещественных доказательств», — цитирует Каниметова агентство 24.kg.

О задержании Эльтуйбасова стало известно 27 января. Начальник Службы криминальной милиции Нурбек Абдиев сообщил, что он «препятствовал проведению расследования, а убийство [Камилы Дуйшебаевой] не связано с политикой».

Кто такой Калыбек Эльтуйбасов и как он связан с делом об убийстве Дуйшебаевой

Убийство бишкекчанки Камилы Дуйшебаевой произошло в 2014 году. Следователи допросили более 400 человек. Калыбек Эльтуйбасов также проходил по делу как свидетель, но позже МВД обвинило его в воспрепятствовании следствию и объявило в розыск. Он покинул Кыргызстан и уехал в США.

Калыбек Эльтуйбасов — родственник экс-генпрокурора Аиды Саляновой, которая занимала эту должность на момент убийства. Она настаивает на том, что преследование Эльтуйбасова политическое.

Салянова говорила, что обвинения в адрес Эльтуйбасова основаны на «лживых показаниях» бывшего сотрудника ГРС Насырбека Алмаматова.