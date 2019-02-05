Депутаты парламента играли в мобильные игры на заседании и получили за это замечание

Лидер фракции «Кыргызстан» Алмазбек Баатырбеков сделал замечание своим сопартийцам Айтмамату Назарову и Салайдину Айдарову за то, что они играли в игры на телефонах во время заседания фракции. Ранее в соцсетях распространилось видео с играющими депутатами.

Зачем кормим этих бездельников ? Publicerat av БеспределKG Fredag 1 februari 2019

Баатырбеков сообщил журналистке «Клоопа», что узнал об играющих депутатах в соцсетях.

«Я с обоими переговорил. И высказал свое замечание. То, что они во время заседания так себя вели — это их не красит», — сказал лидер парламентской фракции «Кыргызстан».

Он пояснил, что на заседании депутаты обсуждали государственную ипотеку и проверяли в Интернете стоимость жилья в Бишкеке и Нарыне.

«В тот момент все [депутаты] пользовались телефонами», — объяснил Баатырбеков.

Сами Назаров и Айдаров оказались недоступны для комментариев на момент публикации материала.

Консультант Назарова Нарынкул Арзыматова объяснила в интервью «Вечернему Бишкеку», что произошло «недоразумение».

«Заседание фракции еще не началось. Вы в этом можете сами убедиться. Так как там всего лишь сидят три депутата. Айтмамат Кошоевич уже как раз намеревался выключить телефон. В этот момент журналисты и сняли его», — сказала она.

Видео с играющими депутатами появилось в фейсбук-группе «Беспредел КГ» 2 февраля. Авторы видео, журналисты телеканала Next.tv, утверждают, что депутаты играли во время заседания фракции.