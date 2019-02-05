Аэропорт «Манас» возобновил работу — бомбу не нашли

Бишкекский аэропорт «Манас» возобновил работу после того, как силовики оцепили его и эвакуировали людей из-за сообщения о бомбе. Милиция сообщила, что взрывного устройства бомбу не нашли. Из-за эвакуации задержали три рейса.

Новость обновлена в 18:15

Корреспондент «Клоопа» Рустам Халимов, находящийся на месте событий, сообщил, что аэропорт открыли и стали запускать в него людей. Это подтвердил пресс-секретарь ГКНБ Рахат Сулайманов — по его словам, после проверки бомбу не обнаружили.

Пресс-служба ГКНБ сообщила, что 5 февраля в 15:09 им поступило сообщение о том, что в международном аэропорту «Манас» якобы заложена бомба.

Здание аэропорта оцепили — на месте работали сотрудники ГКНБ и МВД. Правоохранители искали подозрительные предметы и взрывные устройства.

Милиция перекрыла дорогу в аэропорт и несколько часов не пропускала автомобили, которые направлялись в «Манас».

Из-за эвакуации задержали три рейса: Бишкек — Москва (он должен был вылететь в 17:05, Ош — Бишкек (должен был прилететь в 17:25) и Бишкек — Новосибирск (должен был вылететь в 18:05). На момент открытия аэропорта регистрация на рейсы началась.

Журналистка Регина Им находилась в самолете из Москвы, который приземлился в «Манасе» в 15:30. Она рассказала, что пассажиров не выпускали из самолета около двух часов.

«Нам сообщили, что из-за “мероприятий, проводимых в рамках обеспечения безопасности аэропорта Манас, наземные службы недоступны”, и что мы ожидаем их для совершения высадки пассажиров. Обещали, что это займет около 20 минут. Через 30 минут нам сказали, что было сообщение о бомбе, и в аэропорту проводятся поисковые работы», — рассказала она журналисту «Клоопа».