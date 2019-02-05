Кыргызским мигрантам в России будут помогать специальные омбудсмены

Институт омбудсмена Кыргызстана совместно с уполномоченным по правам человека в России назначил пятерых омбудсменов, которые должны защищать права кыргызстанцев, которые находятся в стране. Они будут работать на общественных началах.

По итогам соглашения между омбудсменами двух стран в российских округах и областях назначили пятерых омбудсменов Кыргызстана на общественных началах:

• В Уральском федеральном округе — Жыргалбек Белеков;

• В Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах — Кубанычбек Айдаров;

• В городе Курган — Жээнмырза Абдырахманов;

• В городе Екатеринбург — Улан Акматалиев;

• В городе Челябинск — Зыйна Бакирова.

Связаться с уполномоченным омбудсменом по Уральскому федерального округу Жыргалбеком Белековым можно по телефонному номеру +7-922-615-55-82.

На момент публикации материала Белеков не предоставил журналистке «Клоопа» контактных данных своих коллег — он объяснил это занятостью. В институте омбудсмена Кыргызстана также не смогли дать контакты остальных уполномоченных, попросив обратиться к Белекову.

Однако в ведомстве добавили, что уполномоченные омбудсмены будут искать факты нарушения прав кыргызстанцев и уведомлять об этом консульства в городах России, а также посольство Кыргызстана.

Свою работу они начали с помощи кыргызстанке в поисках ее близкого родственника, пропавшего без вести в Екатеринбурге в конце декабря 2018 года.