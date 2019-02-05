Чиновники мэрии Бишкека поссорились из-за планов о вырубке 4 тысяч деревьев

Конфликт случился между чиновницей «Бишкекзеленхоза» Эльнурой Джолдошевой и начальником управления капитального строительства при мэрии Уланбеком Азыгалиевым.

Советник мэра Гуля Алмамбетова рассказала агентству «АКИпресс», что стычка между Джолдошевой и Азыгалиевым произошла 4 февраля.

По ее словам, Джолдошева выступила против озвученных Азыгалиевым планов о вырубке 4 тысяч деревьев, которые могут быть снесены из-за ремонта дорог.

«Джолдошева швырнула в сторону Азыгалиева папкой, а он, в свою очередь, схватил ее за руку. Эльнура Джолдошева грозилась привязать себя к дереву», — цитирует Алмамбетову «АКИпресс».

Джолдошева подтвердила, что у нее действительно был конфликт с Азыгалиевым, но не стала вдаваться в подробности.

«Мое мнение, как работника “Зеленхоза” – нельзя рубить деревья без веских оснований. Я выступаю категорически против вырубки деревьев», — заявила она.

Второй участник инцидента Уланбек Азыгалиев заявил, что необходимость вырубки деревьев для ремонта дорог вызвана тем, что стране нужно следовать «международным стандартам».

«Зеленые насаждения подпадают под снос. Хотим или не хотим — мы должны это делать. А Джолдошева говорит: “не дам сносить”. Говорит, встанет возле каждого дерева и не даст снести», — рассказал он.

Мэрия Бишкека планирует начать ремонт дорог в Бишкеке в марте — сейчас чиновники подсчитывают, сколько деревьев, кустарников и пней попадет под снос из-за ремонтных дорог.

По оценке специалистов, количество зеленых насаждений, которые могут вырубить может быть около 4 тысяч, но окончательная цифра будет известна к середине марта.