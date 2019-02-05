В марте мэрия Бишкека планирует ремонтировать дороги — могут спилить до 4 тысяч деревьев

Вырубка деревьев на улице Токтоналиева (бывшая Душанбинская) в 2017 году

По оценкам мэрии Бишкека, во время ремонта дорог могут вырубить до 4 тысяч зеленых насаждений — как взрослые деревья, так и саженцы. Кроме этого, в число насаждений входят кустарники и пни.

Советник мэра Бишкека Гуля Алмамбетова в интервью журналисту «Клоопа» пояснила, что сейчас власти считают, сколько зеленых насаждений может затронуть ремонт дорог.

«Это ведь может быть как большое дерево, так и саженец, и даже пенек, или кустарник. Но в итоге все это считается за деревья, и вот так и получается такое большое количество. Окончательная цифра будет известна к середине марта, и она может быть меньше», — сказала она.

Начальник управления капитального строительства при мэрии Бишкека Уланбек Азыгалиев заявил, что реконструкция дорог в городе включает в себя не только расширение трасс, но и строительство арыков.

По словам Азыгалиева, городские власти планируют начать ремонт дорог в марте.

«[Работы] подразумевают расширение полотна и строительство арыков. Это повлечет снос зеленых насаждений. Но таковы реалии. Если мы хотим, чтобы дороги соответствовали современным требованиям, придется пойти на такой шаг», — цитирует чиновника 24.kg.

Всего в ближайшие два года мэрия планирует отремонтировать 60 улиц Бишкека — многие из них не ремонтировались с советских времен.

В 2018 году Албек Ибраимов, который тогда работал мэром Бишкека, заявил, что мэрия планирует снести до 2,5 тысяч деревьев для ремонта дорог.

Как жители Бишкека критиковали мэрию за вырубку деревьев

В мае 2017 года мэрия планировала вырубить более тысячи деревьев на улице Токтоналиева для расширения трассы. Однако после протеста граждан количество вырубаемых деревьев сократили.

Активисты в сентябре 2017 года провели эксперимент с тепловизором, сравнив температуру дорог и зданий летом при наличии и отсутствии деревьев — при температуре воздуха +26 градусов, здания и дороги нагреваются до 45 градусов, в то время как температура в тени 20 градусов.

Экологи и жители Бишкека также жаловались, что корни деревьев асфальтируют и покрывают брусчаткой. Риск, что эти деревья засохнут и упадут, намного выше, в лучшем случае корневая система в поисках влаги деформирует окружающий ее асфальт.