Тестировать проект «Безопасный город» начнут 12 февраля. Что об этом нужно знать, если вы автомобилист (и не только)?

Пресс-секретарь Госкомсвязи Анара Мамытова рассказала корреспонденту «Клоопа», что работу камер видеонаблюдения на дорогах и программного обеспечения уже успешно скоординировали, и 12 февраля «Безопасный город» запустят в тестовом режиме.

О готовности к запуску проекта заявил и пресс-секретарь ГУОБДД Тилек Оторов.

«Наш центр мониторинга и в тестовом, и рабочем режиме готов работать, мы подготавливаем сотрудников. А сколько времени будет [отведено на тестовый период], это уже не к нам вопрос», — сказал он.

Что известно о запуске «Безопасного города»?

По словам Мамытовой, во время тестового запуска 12 февраля заработают камеры на 10 перекрестках Бишкека, и 17 камер, установленные на трассах Бишкек — Ош и Бишкек — Нарын — Торугарт.

Кроме этого, 12 февраля заработают и 20 передвижных камер на треногах, которые будут временно устанавливать в разных местах трасс Кыргызстана (такие камеры будут работать только днем).

Председатель Госкомсвязи Бакыт Шаршембиев 17 января заявил, что первый этап «Безопасного города» должны завершить в середине мая. До этого времени российская компания «Вега», которая выполняет проект, должна оборудовать камерами 38 перекрестков Бишкека. Эти камеры будут фиксировать такие нарушения, как выезд за стоп-линию или проезд на красный свет светофора. Камер, которые будут следить за превышением скорости, в Бишкеке будет всего четыре.

Помимо Бишкека, камеры установят и на республиканских трассах: Бишкек — Чалдовар, Бишкек — Балыкчы, Бишкек — аэропорт «Манас» и Бишкек — КПП «Ак-Жол». Там появятся 48 камер, большая их часть будет следить за соблюдением скоростного режима.

Что будет дальше?

Второй этап «Безопасного города» масштабнее первого: он охватывает регионы Кыргызстана, включая города Ош, Талас, Нарын, Каракол, Чолпон-Ата и так далее. У этого проекта пока нет подрядчика — его определят по итогам тендера, который, по словам Мамытовой, должен пройти «в ближайшее время».

Она объяснила, что его могли провести еще в декабре 2018 года. Но тендер перенесли — МВД и местные администрации предложили Госкомсвязи увеличить количество точек размещения камер с 230 до 270.

«Соответственно, технико-экономическое обоснование [изменилось] — раз увеличивается количество [точек], то увеличивается и стоимость [проекта]», — рассказала Мамытова.

У кого из автомобилистов могут появиться проблемы с запуском «Безопасного города»?

Люди, которые продали автомобиль по доверенности, рискуют получать штрафы на свое имя. Но эти штрафы, по словам Оторова, можно будет оспорить в суде. Чтобы не сталкиваться с такими случаями, автомобиль во время продажи нужно оформлять на покупателя, а не ограничиваться генеральной доверенностью.

С апреля по июль 2018 года переоформить автомобиль можно было по льготной цене. Это было сделано для того, чтобы кыргызстанцы, которые продали свой автомобиль по генеральной доверенности, наконец, оформили его продажу. Сейчас льготный период все еще продолжается, но с июля стоимость переоформления выросла в три раза.

По данным Государственной регистрационной службы, в 2018 услугой по перерегистрации автомобиля воспользовались более 244 тысячи человек — в 2017 году это число составило лишь около 77 тысяч.

От «Стилсофта» до «Веги»

Кыргызские власти предложили запустить «Безопасный город» — проект по улучшению безопасности на дорогах и отслеживанию нарушителей ПДД — еще в 2011 году. Но его запуск постоянно откладывался.

Первым подрядчиком «Безопасного города» могла стать российская компания «Стилсофт». Но сделка по проекту сорвалась, а за ней последовали судебные иски. При премьер-министре Сапаре Исакове за «Безопасный город» был готов взяться китайский «Хуавей», но сотрудничество с компанией также закончилось разрывом контракта.

Некоторое время власти говорили, что готовы запустить «Безопасный город» своими силами. Но в сентябре 2018 года тендер на проект выиграл российский концерн «Вега» — компания предложила наименьшую цену за реализацию проекта, оценив всю работу в 2,3 млрд сомов.