Жээнбеков: В Кыргызстане на цифровизацию госорганов потратили $50 млн, но результатов нет

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков раскритиковал цифровизацию госорганов в Кыргызстане. По его словам, качество онлайн-услуг от госорганов страдает — ведомства не хотят переходить на цифровой формат работы и ограничивают доступ к своим данным.

14 декабря президент заявил, что за последние семь лет на цифровизацию госорганов было потрачено $50 млн, но это не дало ожидаемых результатов. По его словам, причина кроется в отсутствии мотивации у госструктур переходить на цифровой формат работы и открывать свои данные для граждан и бизнесов.

«В настоящее время Кыргызская Республика находится на втором уровне своего цифрового развития. Мы должны выйти на четвертый уровень развития цифровизации. [Но] для этого все ветви власти должны уделять особое внимание этой цели и приложить огромные усилия. […] У нас нет времени на раскачку» — сказал Жээнбеков.

По словам Жээнбекова, теперь цифровизация госорганов будет проходить согласно Концепции цифровой трансформации страны на 2019-2023 годы, разработанной по его поручению.

«Моя главная цель — устранить коррупцию через построение цифрового общества для каждого гражданина. Для выполнения основных функций государственной власти необходимо широко использовать цифровые технологии», — говорит глава государства.

Как власти пытаются сделать Кыргызстан цифровым государством

Цифровизация Кыргызстана началась в больших масштабах в конце президентского срока Алмазбека Атамбаева при патронаже премьер-министра Сапара Исакова — в 2017 году они инициировали госпрограмму «Таза Коом».

Эта программа была поделена на несколько направлений, каждое из которых должно было упростить взаимодействие граждан с государством. Например, онлайн-регистрация юридических лиц; получение электронного патента; система «Тундук» (она отвечает за коммуникацию и электронный документооборот между госорганами); «Умный город» и его компонент «Безопасный город». С приходом Жээнбекова на пост президента «Таза Коом» трансформировался в «Цифровой Кыргызстан».

Еще до масштабных планов были единичные инициативы по цифровой трансформации. Одна из них — «Безопасный город», проект по улучшению безопасности на дорогах и отслеживанию нарушителей ПДД. Эту программу кыргызские власти пытались запустить в течение нескольких лет, еще до того, как Атамбаев представил «Таза Коом».

Однако запуск «Безопасного города» постоянно откладывался. Сначала кыргызские власти хотели отдать проект российской «Стилсофт», но сделка сорвалась и последовали судебные иски. При премьере Сапаре Исакове «Безопасный город» был готов запустить китайский «Хуавей», но от сотрудничества с китайской компанией пришлось тоже отказаться.

Некоторое время кыргызские власти были готовы запустить «Безопасный город» своими силами, но в итоге этот проект в сентябре 2018 года решили передать российскому оборонному концерну «Вега». Руководство компании пообещало запустить «Безопасный город» в 2019 году — она оценила реализацию проекта в 2,3 млрд сомов.