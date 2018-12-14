Экс-спикер парламента Ахматбек Келдибеков

13 декабря экс-спикер парламента Ахматбек Келдибеков подал иск на 1 млн сомов против кыргызоязычного издания «Kyrgyztoday». Это не первое судебное разбирательство Келдибекова со СМИ: ранее политик подавал аналогичный иск против главреда газеты «Азия Ньюс» и выиграл его.

По данным издания “Kyrgyztoday”, Ахматбек Келдибеков хочет добиться от редакции новостного сайта опровержений к двум материалам — там журналисты издания рассказывают о том, как политик стал фигурантом дел о коррупции.

Экс-спикер оценил ущерб своей чести и достоинства от публикаций “Kyrgyztoday” в 1 млн сомов. Иск политика против издания рассматривает Первомайский райсуд Бишкека — он передал материалы дела на экспертизу. Там должны оценить, есть ли в материалах сведения, порочащие честь и достоинство Келдибекова

Когда эксперты представят свои оценки, пока неясно. Пока суд не получит результаты экспертизы, дело Келдибекова против “Kyrgyztoday” отложили на неопределенный срок.

Журналисту «Клоопа» не удалось связаться с Келдибековым для получения комментариев.

Что говорит «Kyrgyztoday»?

Редакция издания не согласна с иском Келдибекова против них. В интервью «Азаттыку» журналисты «Kyrgyztoday» сообщили, что в своих материалах они рассказывали только о фактах того, как Ахматбек Келдибеков получил обвинения в коррупции и попал под арест.

На своем сайте редакция “Kyrgyztoday” написала, что об обвинениях Келдибекова в коррупции «знают и 6-летние дети, и 90-летние старики».

Экс-депутат Келдибеков действительно становился фигурантом уголовных дел. В 2013 году против него выдвинули два обвинения — по коррупции и злоупотреблению должностными полномочиями.

По версии следствия, Келдибеков участвовал в коррупционных схемах, будучи главой Соцфонда и Налоговой службы, а когда стал спикером парламента, то незаконно открыл спецпредставительство Жогорку Кенеша в Москве.

Сам Келдибеков отрицал инкриминируемые ему обвинения и считал, что дела против него имеют политическую подоплеку.

Судебные процессы по политику постоянно откладывались по «состоянию здоровья Келдибекова». В 2015 году Первомайский райсуд Бишкека снял с Келдибекова обвинения в коррупции, но по второму обвинению политика обязали выплатить штраф в 3 млн сомов. Позже размер штрафа увеличили до 10 млн — эти деньги Келдибеков выплатил в 2017 году.

Чем известен Келдибеков?

Ахматбек Келдибеков в разное время занимал разные руководящие должности. При президенте Акаеве он возглавлял Соцфонд. При Бакиеве — был главой Налоговой службы. А с декабря 2010 по декабрь 2011 — занимал должность спикера парламента.

В 2017 году Келдибеков выдвигался на пост президента, но из-за непогашенной судимости политик не смог принять участие в предвыборной гонке.

В 2016 году журналисты «Клоопа» нашли бизнес и земельный участок Аиды Токтоматовой — супруги Ахматбека Келдибекова — в Болгарии.

В октябре 2018 года Келдибеков выиграл судебный процесс против главреда газеты «Азия Ньюс» Асланбека Сартбаева. Октябрьский райсуд Бишкека обязал Сартбаева выплатить Келдибекову 2 млн сомов.