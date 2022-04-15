Кроме Жээнбекова, пострадавшие требуют привлечь к ответственности бывшего главу ГКНБ Орозбека Опумбаева и экс-главу МВД Кашкара Джунушалиева. Оба бывших чиновника не появлялись в публичном пространстве с момента смены власти в октябре 2020 года.

Место Опумбаева занял Камчыбек Ташиев, а новым главой МВД вместо Джунушалиева стал Улан Ниязбеков.

Митингующие также требовали признать их пострадавшими в результате произошедших беспорядков.

Смена власти в октябре 2020 года

Власть в Кыргызстане сменилась в октябре 2020 года во время беспорядков. Причиной недовольства населения стали итоги выборов в парламент — туда прошли только три провластные партии, «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан» и «Кыргызстан».

В ночь с 5 на 6 октября был захвачен Белый дом, а ряд политиков, в числе которых были Алмазбек Атамбаев и Садыр Жапаров были освобождены из колоний.

В результате митингов и беспорядков Жапаров занял пост президента Кыргызстана, а Атамбаев все еще находится в колонии и фигурирует в нескольких уголовных делах.