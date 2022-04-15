Кыргызско-Турецкая больница «Дружба» по улице Фучика перешла на баланс мэрии Бишкека. Об этом 15 апреля сообщили на сайте муниципалитета.

«Больница оснащена необходимым оборудованием и рассчитана на 72 койки, из них 21 – реанимационные. В больнице есть ангиограф, компьютерная томография, УЗИ и многие другие диагностические приборы», – добавили в ведомстве.

Открытие больницы

Больница кыргызско-турецкой дружбы была построена еще осенью 2017 года. Современное здание больницы начали строить в июле 2016 года. Строительством занималась турецкая компания, а деньги выделило правительство Турции.

Соглашение о постройке больницы подписали три стороны: Минздрав Кыргызстана, мэрия Бишкека и Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (ТИКА). К концу 2017 года строительство завершили.

Тогда же начальник международного отдела минздрава Осмон Масалиев говорил, что больница начнет работу после «согласования всех вопросов с турецкой стороной». Затем уже в 2019 году тогдашний глава минздрава Космосбек Чолпонбаев заявил, что в клинику осталось завезти 20% медоборудования. Но и тогда больницу не открыли.

В 2020 году наступила пандемия COVID-19 и посольство Турции заявило в конце марта, что передает минздраву новую больницу в Бишкеке для лечения зараженных коронавирусом. Тогда пресс-секретарь ведомства Жылдыз Айгерчинова сообщила «Клоопу», что решение об открытии больницы будет принимать республиканский штаб.

Долгожданное открытие больницы произошло 26 августа 2021 года.

На открытие больницы приехал глава Минздрава Алымкадыр Бейшеналиев. Он тогда говорил, что больницей будут управлять Кыргызстан и Турция в течение трех лет.