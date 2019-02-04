В 2018 году бюджет Кыргызстана недополучил около 6 млрд сомов, сообщила министр финансов Бактыгуль Жээнбаева. Депутаты парламента из бюджетного комитета объясняют, что причины в невыполнении планов бюджета.

Жээнбаева сообщила 4 февраля, что доходная часть бюджета Кыргызстана на 2018 год планировалась на уровне 141,5 млрд сомов, но фактически составила на 6 млрд меньше — 135,4 млрд.

Депутат из парламентского комитета по бюджету и финансам Зиядин Жамалдинов рассказал о причинах недополучения денег бюджетом — в 2018 году не выполнили бюджетные планы по налоговым (на 2,3 млрд сомов) и таможенным сборам (1,8 млрд), трансфертам (1,9 млрд) и Фонду государственного имущества (200 млн).

Планируемый дефицит бюджета Кыргызстана на 2018 год составлял более 20 млрд сомов.