Второй российской военной базы в Кыргызстане пока не будет — Лавров

Сергей Лавров. Фото: Пресс-служба президента Кыргызстана

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что его страна пока не собирается открывать вторую военную базу в Кыргызстане. Ранее посол Кыргызстана в России Аликбек Джекшенкулов предположил, что президенты двух стран обсудят этот вопрос на своей официальной встрече в марте.

Об открытии второй российской военной базы Сергея Лаврова спросили на встрече со студентами Кыргызско-Российского Славянского университета (КРСУ).

«Это не наша инициатива. Мы впервые о ней услышали. Будем готовы с нашими кыргызскими друзьями обсуждать те идеи, которые у них формируются», — ответил министр иностранных дел России.

За три дня до визита Лаврова, посол Кыргызстана в России Аликбек Джекшенкулов заявил о необходимости открытия второй российской военной базы в Кыргызстане в интервью российскому информагентству ТАСС.

«Вопрос о необходимости открытия второй военной базы на юге Кыргызстана находится в ведении высшего руководства двух государств. Так что, думаю, этот вопрос может обсуждаться на мартовской встрече президентов двух стран», — сказал Джекшенкулов.

Также о необходимости открытия еще одной российской военной базы в Кыргызстане упоминал президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков в мае 2018 года.

«Наша позиция о необходимости открытия второй российской военной базы в южном регионе республики нацелена на формирование коллективных сил реагирования на афганские угрозы, такие как терроризм, экстремизм и наркотрафик», — рассказал он.

Авиационная база Вооруженных сил России находится с 2003 года располагается на аэродроме в городе Кант Чуйской области Кыргызстана.