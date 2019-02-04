Второй российской военной базы в Кыргызстане пока не будет — Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что его страна пока не собирается открывать вторую военную базу в Кыргызстане. Ранее посол Кыргызстана в России Аликбек Джекшенкулов предположил, что президенты двух стран обсудят этот вопрос на своей официальной встрече в марте.
Об открытии второй российской военной базы Сергея Лаврова спросили на встрече со студентами Кыргызско-Российского Славянского университета (КРСУ).
«Это не наша инициатива. Мы впервые о ней услышали. Будем готовы с нашими кыргызскими друзьями обсуждать те идеи, которые у них формируются», — ответил министр иностранных дел России.
За три дня до визита Лаврова, посол Кыргызстана в России Аликбек Джекшенкулов заявил о необходимости открытия второй российской военной базы в Кыргызстане в интервью российскому информагентству ТАСС.
«Вопрос о необходимости открытия второй военной базы на юге Кыргызстана находится в ведении высшего руководства двух государств. Так что, думаю, этот вопрос может обсуждаться на мартовской встрече президентов двух стран», — сказал Джекшенкулов.
Также о необходимости открытия еще одной российской военной базы в Кыргызстане упоминал президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков в мае 2018 года.
«Наша позиция о необходимости открытия второй российской военной базы в южном регионе республики нацелена на формирование коллективных сил реагирования на афганские угрозы, такие как терроризм, экстремизм и наркотрафик», — рассказал он.
Авиационная база Вооруженных сил России находится с 2003 года располагается на аэродроме в городе Кант Чуйской области Кыргызстана.