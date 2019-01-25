Не люблю рекомендовать, когда меня не просили об этом, поэтому дисклеймер: это несколько советов бишкекчанам, которые не планируют переезжать в ближайшие годы.

Ситуация со смогом замечена уже всеми, кроме наших государственных органов, которые всегда предпочитают ждать, что они рассосутся как-нибудь сами или усугубятся уже при следующей власти. Мы уже давно привыкли, что наше правительство недееспособно, и это вполне нас устраивает — в Кыргызстане довольно высокий уровень свободы, что позволяет сохранять главный плюс — высокую социальную мобильность. Тут легко создавать бизнес и выращивать большое с нуля, легко стать заметным и найти единомышленников, легко обеспечить высокое качество жизни. Но одна важная проблема с недееспособным правительством все же есть: есть общественные блага, за которые не может отвечать частный бизнес и гражданское общество. Бывают моменты, когда правительство все же должно мобилизоваться и реализовать очень важный проект.

Мы оказались в западне. На самом деле воздух в Бишкеке грязный уже очень давно. Территорию города когда-то зеленой делали искусственно не из прихоти. Тут реально по-другому нельзя жить. Поэтому когда-то у нас было 25 кв. метров зеленых территорий на 1 жителя. А сейчас 4 кв. метра наскрести получается с трудом — город все растет, дороги расширяются, деревья вырубаются, а сажают только декоративные туи. К сожалению, государство — активный палач в этом процессе. Этот палач не слышит голос разума, его садизм осадит только страх.

Голоса активистов и блоггеров не имеют глобального влияния на данный момент, но скоро будут. Это скоро настанет, когда смог начнет приводить к реальным смертям. Я уверен, они уже есть. Но их должно стать достаточно много, чтобы закрывать глаза на эту проблему стало невозможно. В 1952 году в Лондоне в результате 5 дней Великого смога погибло 12000 человек. Вот что привело к реальным государственным решениям. Я боюсь, у нас будет не меньше. И надеюсь, среди них окажутся сами те люди, которые сейчас врут нам о том, что проблема с воздухом преувеличена. Нет, не потому, что жажду мести, а потому, что по-другому до них не дойдет.

Я не могу составить точный прогноз, но ощущаю, что это начнет происходить не раньше зимы 2020-21 года. Возможно, позже. А потому всех разумных людей, которые не планируют оставить этот город на окончательное разграбление этой орде, прошу:

1) Пожалуйста, приготовьтесь к тому, что в ближайшие 5 лет ситуация с экологией будет становиться хуже. Аллергии будут развиваться, люди начнут умирать от легочных заболеваний гораздо чаще, а многие обретут хронические заболевания. Настройтесь на это, примите ситуацию и подготовьте себя и своих близких

2) Берегите здоровье — свое и всех вокруг: увлажняйте и очищайте воздух, носите маску при вождении, не запускайте кашель, делайте прививки от гриппа на зиму и закаляйтесь.

3) Занимайтесь спортом хотя бы 2 раза в неделю, это теперь вопрос выживания. Нужно быть выносливым и живучим. Сильная иммунная система, а не таблетки.

4) Меняйте привычки питания — свои и окружения. Не хотите для себя — позаботьтесь о детях. Растительная пища, клетчатка очень важны, чтобы выводить шлаки.

5) Будьте терпимее ко всем близким и ко всему близкому. В этой агрессивной окружающей среде легко терять терпение, ненавидеть и выплескивать. Но чаще всего виноваты не все вокруг, а наше восприятие, которое будет обостряться все больше.

Мы та самая лягушка в кастрюле, где воду подогревают очень постепенно, которая не может заметить подвоха и выскочить. Некоторые знакомые решили уехать именно из-за смога. И я их хорошо понимаю. Но мы с семьей планируем в основном жить здесь, поэтому я решил поделиться этими ожиданиями с теми, кто тоже осознанно остается здесь. Давайте все же доживем до перемен.