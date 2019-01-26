«Бишкектеплосеть» ограничила подачу тепла и горячей воды бишкекчанам из-за ремонтных работ на ТЭЦ. Ограничение выпало на годовщину аварии на ТЭЦ Бишкека, когда бишкекчане на несколько дней остались без тепла, горячей воды, а в последствии и света.
Компания сообщила об ограничении подачи тепла и горячей воды в ночь с 25 на 26 января. «Бишкектеплосеть» обещает, что ограничение будет действовать лишь день 26 января, пока будут проводить ремонтные работы на трубопроводе обратной сетевой воды.
Ремонт должны закончить к 21:00 26 января, а компания произведет перерасчет за отопление.
Несколькими днями ранее из-за ремонтных работ остались без тепла или были ограничены в отоплении и горячей воды жители микрорайонов – 4, 11 и «Кок-Жар». Тогда «Бишкектеплосеть» обнаружила свищ на трубопроводе напротив микрорайона «Кок-Жар» и проводила ремонтные работы.
Ограничение подачи отопления совпало с годовщиной крупной аварии на ТЭЦ Бишкека, когда в сезон аномальных холодов горожане на три дня остались без тепла, горячей воды, а вследствие и света. Тогда для выяснения причины аварии назначили депутатскую и правительственную комиссии, а также изучили затраты на ее модернизацию.
В результате бывшие руководители «Электрических станций» получили сроки по делу об аварии на ТЭЦ Бишкека. Замдиректор «Электрических станций» Бердибек Боркоев получил 7,5 лет лишения свободы, а технический директор компании Алмаз Жусупбеков 7 лет.
Изучение затрат на модернизацию также привело к арестам. ГКНБ сообщил о нанесении ущерба государству в 111 миллионов долларов, а фигурантами уголовного дела стали бывшие главы правительства Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, а также бывший министр энергетики Осмонбек Артыкбаев.