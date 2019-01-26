«Бишкектеплосеть» ограничила подачу тепла и горячей воды бишкекчанам из-за ремонтных работ на ТЭЦ. Ограничение выпало на годовщину аварии на ТЭЦ Бишкека, когда бишкекчане на несколько дней остались без тепла, горячей воды, а в последствии и света.

Компания сообщила об ограничении подачи тепла и горячей воды в ночь с 25 на 26 января. «Бишкектеплосеть» обещает, что ограничение будет действовать лишь день 26 января, пока будут проводить ремонтные работы на трубопроводе обратной сетевой воды.

Ремонт должны закончить к 21:00 26 января, а компания произведет перерасчет за отопление.

Несколькими днями ранее из-за ремонтных работ остались без тепла или были ограничены в отоплении и горячей воды жители микрорайонов – 4, 11 и «Кок-Жар». Тогда «Бишкектеплосеть» обнаружила свищ на трубопроводе напротив микрорайона «Кок-Жар» и проводила ремонтные работы.