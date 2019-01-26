Кыргызские и российские СМИ сообщили о задержании и пытках кыргызстанца Хуснидина Зайнабидинова за якобы причастность к обрушению подъезда жилого дома в Магнитогорске. МВД России подтвердило задержание Зайнабидинова, но отрицает, что он связан с трагедией в Магнитогорске — ведомство настаивает, что кыргызстанец задержан потому, что находился в международном розыске за участие в массовых беспорядках в Оше в 2010 году.

«Опубликованная в некоторых СМИ информация о том, что Хуснидин Зайнабидинов проверяется полицией на причастность к обрушению подъезда жилого дома в городе Магнитогорске 31 декабря 2018 года, не соответствует действительности», — сказала официальный представитель МВД Ирина Волк. Тем не менее ведомство никак не прокомментировало информацию о том, что кыргызстанца пытали в отделении полиции.

МВД утверждает, что Хуснидина Зайнабидинова задержали по информации Интерпола и он участвовал в массовых беспорядках в Оше в 2010 году. Его могут экстрадировать на родину — до принятия решения он будет находится в СИЗО.

Пытки в полиции

О задержании Зайнабидинова сообщила его супруга Халимахон. По ее словам, его задержали 16 января, обвинив в причастности к обрушению подъезда жилого дома в Магнитогорске, где 31 декабря погибли 39 человек.

Халимахон Зайнабидинова утверждала, что ее супруга пытали и она лично видела следы побоев на его теле. Он сказал ей, что его заподозрили в причастности к взрыву.

«Его положили на живот, на спину положили кирпичи и ударили током. Когда он потерял сознание, облили водой и продолжили пытать. Ему разбили нос, все его лицо в синяках. Ему показали фотографии неизвестных людей с бородами и выпрашивали их данные. Он сказал, что не знает их, но ему не поверили», — сказала она в интервью радио «Азаттык».

Задержание Зайнабидинова действительно может быть связано с обвинениями в Кыргызстане. Он переехал в Россию в 2010 году, когда джалал-абадский городской суд признал его виновным в организации беспорядков и разжигании межнациональной розни. Но до задержания он прожил в стране девять лет, женился, работал поваром.

Задержания центральноазиатов

По словам российского правозащитника Бахрома Хамроева, после трагедии в Магнитогорске полиция массово задерживает центральноазиатов. МВД России настаивает, что задержания и проверки среди кыргызстанцев, узбекистанцев и таджикистанцев — это просто «профилактические мероприятия».

Задержания трудовых мигрантов связывают с еще одной трагедией, произошедшей на следующий день после обрушения подъезда.

Тогда в взрыве в маршрутке погибли трое выходцев из Центральной Азии. Многие российские СМИ связали гибель мужчин с обрушением подъезда — якобы именно они исполнители трагедии, в которой погибли 39 человек. По информации медиапроекта «База», мужчины снимали жилье в доме, где произошло обрушение.

Официальной причиной обрушения назвали взрыв бытового газа, но СМИ сообщали и о версии теракта, а террористическая организация «Исламское государство» якобы взяла на себя ответственность за трагедию.

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