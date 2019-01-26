26 января 2018 года на бишкекской теплоэлектроцентрали произошла авария — горожане на несколько дней остались без отопления в аномальные морозы. Авария привела к увольнению влиятельных чиновников и пересмотру расходов на модернизацию ТЭЦ. Рассказываем, что изменилось за год — об уголовных делах, уходе правительства в отставку и сумме ущерба, нанесенного государству.
Январь 2018
Авария произошла 26 января 2018 года — оборудование ТЭЦ не подготовили к холодам, а персонал не смог оперативно справится с неисправным насосом. 30 января генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту аварии на ТЭЦ.
Первыми свои должности покинули директор ТЭЦ Нурлан Омуркул уулу и первый замдиректора «Электрических станций» Бердибек Боркоев — 31 января. К февраля во все бишкекские квартиры вернули отопление и горячую воду.
Февраль 2018
Весь февраль чиновники заявляли, что против виновных в аварии на ТЭЦ примут жесткие меры — депутаты создали специальную комиссию для изучению причин аварии.
Март 2018
Депутатская комиссия начала проверять траты на модернизацию ТЭЦ, которая была завершена летом 2017 года и обошлась стране в $386 млн. Эти деньги предоставил китайский «Эксимбанк» в качестве кредита — Кыргызстан должен вернуть банку $500 млн.
Экс-директор ТЭЦ заявил, что оборудование для модернизации ТЭЦ закупили по завышенным ценам — тогда же выяснилось, что одна пара плоскогубцев обошлась в $640, а огнетушители закупили по $1600.
В этот же месяц арестовали экс-замглавы «Электрических станций» Бердибека Боркоева и технического директора Алмаза Жусупбекова за «хищение в особо крупных размерах». По версии следствия, они заключали фиктивные договоры с подрядчиками и выводили деньги из компании.
Апрель 2018
В апреле ГКНБ арестовал целый ряд высокопоставленных чиновников по делу о коррупции при модернизации ТЭЦ. Среди них гендиректор и экс-гендиректор «Электрических станций» Узак Кыдырбаев и Салайдин Авазов и глава группы по модернизации ТЭЦ Бишкека Темирлан Бримкулов, а также экс-глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев.
19 апреля правительство Сапара Исакова ушло в отставку — парламент признал его отчет неудовлетворительным и выразил вотум недоверия.
Май 2018
Депутатская комиссия представила итоги своего расследования — по их мнению, авария произошла из-за политизированности энергетической отрасли, старого оборудования, недостаточной подготовки к отопительному сезону и безответственности сотрудников ТЭЦ.
Депутаты выяснили, что стоимость закупленного оборудования и оказанных услуг при модернизации услуг были завышены в 3-4 раза, а соглашение с компанией TBEA не соответствует международным стандартам, а бывшего премьер-министра Сапара Исакова обвинили в лоббировании интересов китайской компании.
Июнь 2018
В СИЗО водворили депутата и экс-министра энергетики Осмонбека Артыкбаева по уголовному делу по заключению невыгодного контракта с компанией TBEA.
В коррупции при модернизации обвинили бывшего премьер-министра Жанторо Сатыбалдиева. В СИЗО попал и Сапар Исаков, который двумя месяцами ранее возглавлял правительство.
На фоне ареста Исакова накалился конфликт между президентом и экс-президентом — Атамбаев заявлял, что и Жээнбеков ответственен в аварии на ТЭЦ, так как возглавлял кабмин при модернизации.
Январь 2019
ГКНБ посчитал, что от модернизации ТЭЦ Кыргызстану нанесли ущерб в $111 млн.
Первыми в колонии отправили экс-замдиректора «Электрических станций» Бердибека Боркоева и бывшего техдиректора Алмаза Жусупбекова. Боркоева осудили на 7,5 лет, а Жусупбеков получил 7 лет за колонии заключение фиктивных договоров при ремонте ТЭЦ.
Следствие по уголовным делам по модернизации еще не завершен — дело, в котором фигурирует Сапар Исаков, состоит из больше чем 50 томов.