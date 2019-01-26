26 января 2018 года на бишкекской теплоэлектроцентрали произошла авария — горожане на несколько дней остались без отопления в аномальные морозы. Авария привела к увольнению влиятельных чиновников и пересмотру расходов на модернизацию ТЭЦ. Рассказываем, что изменилось за год — об уголовных делах, уходе правительства в отставку и сумме ущерба, нанесенного государству.

Январь 2018

Авария произошла 26 января 2018 года — оборудование ТЭЦ не подготовили к холодам, а персонал не смог оперативно справится с неисправным насосом. 30 января генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту аварии на ТЭЦ.

Первыми свои должности покинули директор ТЭЦ Нурлан Омуркул уулу и первый замдиректора «Электрических станций» Бердибек Боркоев — 31 января. К февраля во все бишкекские квартиры вернули отопление и горячую воду.