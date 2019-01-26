Нижний уровень котельной в старом корпусе Теплоэлектроцентрали Бишкека 29 января 2018 года. Фото:  Даниль Усманов для Kloop.kg

26 января 2018 года на бишкекской теплоэлектроцентрали произошла авария — горожане на несколько дней остались без отопления в аномальные морозы. Авария привела к увольнению влиятельных чиновников и пересмотру расходов на модернизацию ТЭЦ. Рассказываем, что изменилось за год — об уголовных делах, уходе правительства в отставку и сумме ущерба, нанесенного государству.

Январь 2018

Авария произошла 26 января 2018 года — оборудование ТЭЦ не подготовили к холодам, а персонал не смог оперативно справится с неисправным насосом. 30 января генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту аварии на ТЭЦ.

Первыми свои должности покинули директор ТЭЦ Нурлан Омуркул уулу и первый замдиректора «Электрических станций» Бердибек Боркоев — 31 января. К февраля во все бишкекские квартиры вернули отопление и горячую воду.

Нурлан Омуркул уулу и Бердибек Боркоев

Февраль 2018

Весь февраль чиновники заявляли, что против виновных в аварии на ТЭЦ примут жесткие меры — депутаты создали специальную комиссию для изучению причин аварии.

Март 2018

Депутатская комиссия начала проверять траты на модернизацию ТЭЦ, которая была завершена летом 2017 года и обошлась стране в $386 млн. Эти деньги предоставил китайский «Эксимбанк» в качестве кредита — Кыргызстан должен вернуть банку $500 млн.

Экс-директор ТЭЦ заявил, что оборудование для модернизации ТЭЦ закупили по завышенным ценам — тогда же выяснилось, что одна пара плоскогубцев обошлась в $640, а огнетушители закупили по $1600.

Алмаз Жусупбеков

В этот же месяц арестовали экс-замглавы «Электрических станций» Бердибека Боркоева и технического директора Алмаза Жусупбекова за «хищение в особо крупных размерах». По версии следствия, они заключали фиктивные договоры с подрядчиками и выводили деньги из компании.

Апрель 2018

В апреле ГКНБ арестовал целый ряд высокопоставленных чиновников по делу о коррупции при модернизации ТЭЦ. Среди них гендиректор и экс-гендиректор «Электрических станций» Узак Кыдырбаев и Салайдин Авазов и глава группы по модернизации ТЭЦ Бишкека Темирлан Бримкулов, а также экс-глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев.

Узак Кыдырбаев, Салайдин Авазов, Темирлан Бримкулов, Айбек Калиев

19 апреля правительство Сапара Исакова ушло в отставку — парламент признал его отчет неудовлетворительным и выразил вотум недоверия.

Май 2018

Депутатская комиссия представила итоги своего расследования — по их мнению, авария произошла из-за политизированности энергетической отрасли, старого оборудования, недостаточной подготовки к отопительному сезону и безответственности сотрудников ТЭЦ.

Сапар Исаков

Депутаты выяснили, что стоимость закупленного оборудования и оказанных услуг при модернизации услуг были завышены в 3-4 раза, а соглашение с компанией TBEA не соответствует международным стандартам, а бывшего премьер-министра Сапара Исакова обвинили в лоббировании интересов китайской компании.

Июнь 2018

В СИЗО водворили депутата и экс-министра энергетики Осмонбека Артыкбаева по уголовному делу по заключению невыгодного контракта с компанией TBEA.

Осмонбек Артыкбаев, Жанторо Сатыбалдиев.

В коррупции при модернизации обвинили бывшего премьер-министра Жанторо Сатыбалдиева. В СИЗО попал и Сапар Исаков, который двумя месяцами ранее возглавлял правительство.

На фоне ареста Исакова накалился конфликт между президентом и экс-президентом — Атамбаев заявлял, что и Жээнбеков ответственен в аварии на ТЭЦ, так как возглавлял кабмин при модернизации.

Январь 2019

ГКНБ посчитал, что от модернизации ТЭЦ Кыргызстану нанесли ущерб в $111 млн.

Первыми в колонии отправили экс-замдиректора «Электрических станций» Бердибека Боркоева и бывшего техдиректора Алмаза Жусупбекова. Боркоева осудили на 7,5 лет, а Жусупбеков получил 7 лет за колонии заключение фиктивных договоров при ремонте ТЭЦ.

Следствие по уголовным делам по модернизации еще не завершен — дело, в котором фигурирует Сапар Исаков, состоит из больше чем 50 томов.

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