Визуализация исследований “Кыргыз Индиго” и “Лабрис” / Карина Толмачева

Ценности равенства и свободы, которые закреплены Конституцией, далеко не всегда работают на практике — например, когда речь идет об ЛГБТК-людях (лесбиянки, геи, бисексуальные, трансгендерные, квир-люди — прим. редакции).

Визуализация исследований “Кыргыз Индиго” и “Лабрис” / Карина Толмачева

Исследования ЛГБТ-организаций в Кыргызстане показывают, что ЛГБТК-люди, столкнувшись с насилием, не могут рассчитывать на защиту со стороны правоохранительных органов. Это происходит из-за всеобщей неприязни и социальной дистанции между гетеросексуальными людьми и представителями ЛГБТК-сообщества в консервативном обществе.

Визуализация исследований “Кыргыз Индиго” и “Лабрис” / Карина Толмачева

Страх столкнуться с еще большим насилием, унижениями и дискриминацией становятся барьером для обращения в милицию. И этот страх вполне оправдан. Многие представители ЛГБТК-сообщества сообщают о том, что стали жертвами насилия от рук самих сотрудников правоохранительных органов.

Визуализация исследований “Кыргыз Индиго” и “Лабрис” / Карина Толмачева

«Я был арестован, у меня вымогали деньги, угрожали изнасилованием и насилием в отношении друзей и родственников. Заставляли выдать информацию о всех представителях ЛГБТ, знакомых мне. Я не выдал, после чего [меня] избивали долго и упорно. После всего я обратился за помощь. [Но], к сожалению, наши органы правопорядка только сделали хуже», — рассказал участник “Оценки потребностей ЛГБК города Бишкек”.

Визуализация исследований “Кыргыз Индиго” и “Лабрис” / Карина Толмачева

Негативное отношение к ЛГБТК со стороны милиции подтверждают итоги исследования организации “Кыргыз Индиго”— 94% опрошенных милиционеров считают, что гомосексуальность принимать в обществе нельзя; 86% из них думают, что гомосексуальность — это болезнь, хотя это не так. Менее половины опрошенных милиционеров относятся к ЛГБТК-людям как к равным членам общества, несмотря на постановление Конституции о равенстве всех людей в Кыргызстане.

Визуализация исследований “Кыргыз Индиго” и “Лабрис” / Карина Толмачева

Гомофобия и трансфобия в правоохранительных органах мешает большинству ЛГБТК-людей защищать свои права и свободы, которые предусмотрены Конституцией, законами, международными договорами, а также общепризнанными принципами и нормами международного права.