Что же нужно сделать, чтобы у кыргызского футбола было много денег?

А вот что. Для начала КТРК-Спорт надо начать транслировать матчи Кыргызской топ-лиги. Хотя бы ключевые. Без этого прямо вообще никак.

Для этого у Кыргызской топ-лиги должен быть очень хорошо организованный и предсказуемый календарь, проиндексированный в гугле, чтобы когда вбиваешь в нём Kyrgyzstan Top League, то сразу автоматически выходило расписание (как с английской премьер-лигой, например).

И, конечно, нужно всеми силами развивать региональную гордость. При нынешнем раскладе главной аудиторией трансляций Кыргызской топ-лиги станет, конечно, город Ош, в котором люди будут болеть за то, чтобы ошский «Алай» надрал зад всем бишкекским клубам. Жителям второго по величине города всегда очень важно надрать зад жителям первого по величине города, и эта тема зайдёт.

В Бишкеке всем глубоко наплевать на успехи «Дордоя» и «Алги», поэтому надо будет развивать популярность лиги именно на региональных противостояниях. Да, спорт жесток, а вы что думали?

Чтобы это все стимулировать еще сильнее, надо обязательно КТРК-Спорту транслировать выступления кыргызских клубов на азиатских клубных турнирах. Вот кто знает, что в феврале ошский «Алай» играет с ашхабадским «Ахалом» в предварительном раунде Кубка АФК? Никто особо не знает.

Кто знает, что «Дордой» в одной группе в Кубке АФК с туркменским «Алтын Асыром» и таджикским «Истиклолом»?

И вот тогда, когда у телевизоров будут сидеть хотя бы десятки тысяч зрителей и смотреть Кыргызскую топ-лигу или азиатские клубные турниры, тогда появятся нормальные рекламодатели, нормальные деньги, нормальные зарплаты и так далее.

И никакие стадионы в первую очередь не нужны — их можно построить потом. А в начале можно играть хоть при пустых трибунах. Главное, чтобы вокруг было побольше телекамер.