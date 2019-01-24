Два года работы, $100 тысяч и пришельцы. Каким получился первый кыргызский супергеройский фильм «Жетикс»

В Бишкеке презентовали первый кыргызский супергеройский фильм — «Жетикс». Журналистка «Клоопа» Айдай Эркебаева сходила на закрытый показ фильма. Если коротко, ей не понравилось, но сиквел посмотреть хочется.

Закрытый показ «Жетикса» 23 января собрал полный зал — все с нетерпением ждали начала первого супергеройского фильма, снятого в Кыргызстане.

Авторы фильма сделали ставку на популярность историй про супергероев и спецэффекты. Графика в фильме была неплохой. Она приятно удивила — трехмерный главный злодей смотрелся угрожающе и чем-то напоминал Чужого.

Анимация злодея и спецэффекты — гордость авторов фильма. Они первыми в Кыргызстане применили технологию «захвата движений» — сначала датчики фиксируют все «живые» движения актера, а потом на них накладывается 3D графика. Так снимали такие голливудские фильмы, как «Аватар» или «Хоббит: Пустошь Смауга».

Но на этом позитивные стороны фильма закончились. Чудеса кыргызских спецэффектов не смогли перекрыть сюжетные дыры.

По сюжету фильма на Землю прибывает пришелец, которому для выживания нужно выкачивать чувства детей. Чтобы противостоять угрозе, секретная организация собирает команду из пяти подростков со сверхспособностями.

Только сбор команды занимает треть экранного времени — одна из героинь метко стреляет из лука, другой мальчик двигает предметы силой мысли, третий очень быстро передвигается, четвертый такой сильный, что без лишних усилий переносит с места на место автомобили а пятая способна взломать любую компьютерную систему.

В фильме достаточно много запутанных сюжетных поворотов и дыр в истории. У меня часто возникал вопрос — как герои сделали какие-то умозаключения? Например, только когда команду супергероев покидает один из ее участников, мы узнаем, что он был их лидером.

Непонятно было и то, почему помощниками пришельца были люди с джедайскими мечами (и были ли они вообще людьми или какими-то человекоподобными андроидами?) А еще, откуда люди узнали, что детей крадут пришельцы и, что делают они это ради детских чувств?

Актерская игра главных героев тоже оставляет желать лучшего. На протяжении всего фильма мы наблюдали за их каменными лицами, слушали неоправданно пафосные речи о спасении планеты и неправдоподобные разговоры о несчастье в их семьях. Возможно, сыграла нехватка опыта и выделенного для героев экранного времени, но они действительно смотрелись очень плоско.

На их фоне выделялся младший брат одной из супергероинь, который не обладал способностями, но хотел быть героем. Его игра и роль была самой искренней во всем фильме. Через него авторы могли бы донести идею того, что героем может стать любой. Но они этого не сделали — вместо этого мальчик весь фильм бесцельно путается под ногами у главных героев.

Периодически между батальными сценами и речами про спасение детей поднимается тема родительской любви — главный злодей похищает только тех детей, которые никому не нужны, потому что их родители слишком заняты на работе.

Помощница злодея рассуждает о том, что без чувств и любви жить легче, а родители похищенных детей лишь безмолвно плачут в камеру. Впрочем, эти монологи и диалоги вставлены в сюжет неравномерно, и впервые мы слышим о недолюбленных детях только в середине фильма.

Главный лейтмотив фильма — идея-фикс многих детей, которой авторы хотят зацепить маленьких зрителей: пропасть, чтобы родители начали тебя ценить и любить. Но для взрослого она описана слишком поверхностно.

Сценаристы фильма пытались придумать каждому герою историю и показать их, как недолюбленных, но способных детей. Но вышло это довольно скомканно и неправдоподобно. От этого неловко было и зрителям, и самим актерам, которые будто бы зачитывали текст с бумажки.

По сюжету главных героев объединяли проблемы в семье — у одного папа ушел из семьи, у другого родители на заработках в России, третий круглый сирота, у четвертого родители слишком заняты на работе. Это хорошая идея, так как фильм затрагивает социальные проблемы в Кыргызстане, где из-за трудовой миграции дети остаются предоставленными самим себе.

А вот у пятого супергероя все хорошо, и он любит поесть — это его главная черта, которую раскрывают сценаристы. За весь фильм он сказал лишь два полных предложения, а остальное время только спал или ел. Видимо, его ввели в сюжет, чтобы добавить юмора.

Операторская работа скудна, а крупные и эпичные планы под такую же эпичную музыку раздражают. Мелкие сюжетные дыры — скорее всего, последствия несогласованного монтажа. Кажется, что авторы фильма распыляются — они хотели как можно больше рассказать о героях, но в итоге не сказали ничего конкретного.

Что интересно, в фильме есть намек на продолжение истории — в этой части героев всего пять, хотя само название «Жетикс» говорит о семи героях. По сюжету понятно, что еще двое не проявили свои способности. А это значит, что у авторов фильма есть возможность поработать над сюжетом в следующих его частях.

Судьба сиквела фильма зависит от популярности и окупаемости первой его части. По предварительным подсчетам, на производство фильма ушло не меньше $100 тысяч, а премьера была перенесена на целый год из-за отсутствия специалистов по анимации в Кыргызстане.