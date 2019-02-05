Фотосессия в купальнике на мусульманском кладбище — милиция начала проверку

Милиция Иссык-Кульской области проверяет фотографии, на которых запечатлена девушка в купальнике на мусульманском кладбище. Автор серии снимков фотограф Артур Болжуров утверждает, что он сделал ее в 2008 году и не хотел задеть этим ничьи чувства.

Пресс-секретарь УВД Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов сообщил «Клоопу», что милиция начала проверять фотографии авторства Болжурова после публикаций в СМИ о «непристойных снимках на кладбище».

«Сейчас, по новым законам, если в средствах массовой информации указываются правонарушения, то мы автоматически регистрируем и проверяем информацию. Этот факт зарегистрирован в Едином реестре правонарушений по Тонскому району», — сказал представитель милиции.

По его словам, снимкам будет дана юридическая оценка, попадают ли они под статьи о проступках — например, «Надругательство над умершими».

В Кодексе о проступках действительно есть подобная статья под номером 131 — она описывает наказание за «надругательство над телом умершего или уничтожение, повреждение либо осквернение места захоронения или надмогильного сооружения». О фотосессиях у могил и на могилах в статье ничего не сказано.

Усубакунов предположил, что проверка займет от недели до двух. Он добавил, что автора фотографий могут не привлечь к ответственности, если подтвердится, что снимки были сделаны в 2008 году — из-за истечения срока давности. В таком случае, Болжуров может получить предупреждение от милиции.

Автор фотографий опубликовал снимки на своей странице в фейсбуке 2 февраля, но после негативной реакции пользователей удалил их. Он сообщил изданию «Кактус», что сфотографировал девушку на кладбище в селе Каджи-Сай летом 2008 года.

«Я тогда работал там с моделями для одного проекта. Эти фотографии, естественно, не входили в проект. […] И просто когда я увидел кладбище, у меня вдруг появился творческий порыв сделать эти снимки», — сказал Артур Болжуров.

Он утверждает, что не хотел задеть чувства верующих.

«Мы не были какими-то мародерами, не разрушали надгробия. К тому же, на кладбище на тот момент находился аксакал, который, после наших объяснений, разрешил провести фотосессию», — пояснил фотограф.

Болжуров уже извинился за свои фотографии. «Я задел чувства людей и понимаю, что это был необдуманный поступок, приношу извинения», — сказал он.

Реакция в соцсетях

Многие пользователи фейсбука раскритиковали фотосессию на кладбище.

«Мерзость! Ничего святого и отсутствие каких либо моральных норм. Ущербные», — прокомментировал публикацию «Кактуса» о фотосессии пользователь Влад Даниленко.

Другая пользовательница Назира Мамбетова утверждает, что на кладбище, где фотограф провел фотосессию, похоронены члены ее семьи.

«Я не хочу, чтобы там проводились какие бы то ни было съемки. Вот пусть автор поставит эту девушку на надгробие своего родственника и сделает то же самое. Думаю, это отрезвит его взгляд на проблематику жизни и смерти», — написала она.

Пользователи твиттера тоже критиковали фотосессию на кладбище.

Ну тогда может надо и в центральную мечеть пойти в бикини? А что, возмущение верующих, это же не основание! Будет лучше для всех, если этот фотограф принесёт извинения местным жителям и инцидент будет исчерпан. — Улан Джумаков 🇰🇬 (@UlanDzhumakov) February 5, 2019

Редактор: Рустам Халимов