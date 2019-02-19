Фото иллюстративное. Темир Сыдыкбеков / RFE/RL

Победу в тендере на создание бланков к электронным паспортам, объявленном ГРС, одержала литовская компания «Гарсу Пасаулис». Однако компания, предложившая меньшую сумму на создание бланков, пожаловалась в тендерную комиссию с требованием пересмотреть победу литовской компании.

ГРС объявила тендер на создание бланков для электронных паспортов в октябре 2018 года. Сумма тендера составила 1,2 млрд сомов.

Победителя тендера объявили спустя три месяца — им стала литовская компания «Гарсу Пасаулис». Она оценила свои услуги в 940 млн сомов. На сайте компании говорится, что они с 1994 года предоставляют услуги безопасной печати — они изготавливали паспорта, водительские права, визы для более чем 50 стран, среди которых Молдова, Грузия и Азербайджан.

Гендиректор компании Витаутас Меляускас утверждает, что разработанные ими бланки соответствуют европейским стандартам качества и имеют до 40 защитных элементов, защищающих документы от подделки.

Претензии проигравших

В тендере также принимали участие две немецкие, французская и казахская компании. После объявления победителя, одна из проигравших компаний — немецкая Mühlbauer ID Services — заявила о недовольстве результатами конкурса и потребовала пересмотреть их.

Свои претензии фирма обосновала тем, что предложенная ими цена была на 253 млн сомов меньше того, что предлогала «Гарсу Пасаулис».

«Немецкая компания может предоставить бланки паспортов, которые в итоге могут обойтись каждому гражданину Кыргызстана, по предварительной оценке, не менее, чем на 160 сомов дешевле», — сказал менеджер Mühlbauer ID Services Шандор Ковтун «Азаттыку».

Он также заявил, что «Гарсу Пасаулис» не имеет опыта создания бланков для электронных паспортов, а ранее работала только с бумажными экземплярами, однако тендерная комиссия не приняла это во внимание.

По словам председателя конкурсной комиссии Руслана Сарыбаева, тендер прошел законно. Он добавил, что жалоба немецкой компании будет рассмотрена.

«Все на государственном портале прошло с соблюдением законов. Кроме цены есть определенные параметры, которым должны соответствовать участники. К примеру, информация о деятельности за последние пять лет, сколько было изготовлено паспортов, были ли успешными проекты – вот такие критерии. Без учета этих критериев нельзя оценивать, важна ведь не только предлагаемая цена», — рассказал Сарыбаев «Азаттыку».

Представители самой «Гарсу Пасаулис» добавили, что работают в Кыргызстане с 2013 года, однако отказались комментировать претензии от немецкой компании в свой адрес.

«Мы доказывать ничего не будем. На вопросы двух компаний, которые не выиграли тендер, отвечать не собираемся. Это дело организаторов тендера», — заявил представитель компании Андриус Лукашявичюс.