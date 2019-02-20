Фото иллюстративное. Александра Титова / Kloop.kg

Иск на экс-президента Алмазбека Атамбаева и бывшего главу ГРС Тайырбека Сарпашева подал политик Айдар Халиков. Он объяснил, что решил обратиться в суд, потому что из паспорта нового образца убрали графу о национальности владельца документа, и это его оскорбило.

Халиков рассказал «Клоопу», что переехал в Кыргызстан в 2013 году из Ферганской области Узбекистана. Он вернулся по программе возвращения этнических кыргызов на родину «Кайрылман».

«Я переехал в Кыргызстан, чтобы не потерять свою идентичность, свою национальность, свою культуру. А у меня украли национальность, меня это оскорбило. Я горжусь, что я кыргыз», — сказал Халиков.

Он объяснил, что подал в суд против Атамбаева спустя два года после введения новых паспортов, потому что когда тот был президентом «жаловаться было невозможно».

«Они сами в суд подавали, а сейчас появилась надежда. [Нынешний президент] Сооронбай [Жээнбеков] сажает коррупционеров и воров, раскрывается, сколько они украли. Появилась надежда на президента», — сказал Халиков.

На ID-картах нового формата информация о национальности владельца содержится на специальном чипе, но Халиков этим не доволен.

«Если меня кто-то спросит о моей национальности, что я ему чип должен показывать?» — заявил он.

Он потребовал с Атамбаева и Сарпашева 6 млн сомов в качестве возмещения морального ущерба. «Я за каждого жителя Кыргызстана рассчитал по 1 сому», — сказал Халиков.

Свое исковое заявление он подал в Аламединский районный суд Чуйской области, в суде подтвердили получение иска. Когда состоится заседание, пока неизвестно.

Лидер партии «Эркин Кыргызстан» Турсунбай Бакир уулу 5 февраля сообщил, что Айдар Халиков стал его заместителем. Также Халиков состоит в движении «Кырк Чоро».