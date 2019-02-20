Медиаэксперт Гульнура Торалиева назвала решение Карыпбекова баллотироваться на второй срок «ошибкой».

«Лично для его карьеры было бы хорошо уйти. Он достаточно молод, у него есть политические амбиции и сейчас был хороший момент для ухода,» — сказала она и добавила, что критика в адрес КТРК будет лишь возрастать из-за приближающихся парламентских выборов.

По мнению Торалиевой, лишь несколько человек из всех кандидатов нацелены на выстраивание независимой редакционной политики телеканала: «Я думаю, что это [глава НТС] Жайнак Усен уулу, Адиль Турдукулов, либо Каарманбек Кулуев. Они понимают процессы в политике, и я считаю, что у них есть потенциал противостоять давлению властей».

По её словам, условия работы для сотрудников КТРК под руководством Карыпбекова значительно улучшились, кроме того телеканал усовершенствовал свою техническую базу. Однако Торалиева считает, что КТРК освещает события в стране не сбалансировано.

«Мы ждем независимой редакционной политики, плюрализма мнений. Последние три-четыре месяца я анализирую контент КТРК, громкие судебные процессы освещаются односторонне, много сюжетного времени посвящено пропаганде работы властей», — отметила она.

Торалиева добавила, что на телеканале не уделяют достаточного внимания проблемам насилия над детьми и женщинами, защите прав человека и другим важным темам.

«Процесс назначения директора КТРК не будет проходить без давления властей, их слово будет последним […] Шансы у Илима пройти на второй срок есть», — заключила она.

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