18 февраля Наблюдательный совет главной медиакорпорации Кыргызстана завершил прием заявок от желающих стать директором КТРК. Свое желание возглавить главный телеканал Кыргызстана выразили 22 кандидата, среди которых и нынешний его директор Илим Карыпбеков.
Его конкурентами в борьбе за этот пост стали общественный активист Адиль Турдукулов, глава пресс-службы Жогорку Кенеша Ибраим Нуракун уулу, журналист «Азаттыка» Каарманбек Кулуев, глава телеканала НТС Жайнак Усен уулу и другие.
Редакция «Клоопа» обратилась к медиаэкспертам, чтобы узнать, как они оценивают работу Карыпбекова, и насколько вообще важны эти выборы, которые пройдут весной.
Гульнура Торалиева: Лишь несколько кандидатов готовы противостоять давлению властей
Медиаэксперт Гульнура Торалиева назвала решение Карыпбекова баллотироваться на второй срок «ошибкой».
«Лично для его карьеры было бы хорошо уйти. Он достаточно молод, у него есть политические амбиции и сейчас был хороший момент для ухода,» — сказала она и добавила, что критика в адрес КТРК будет лишь возрастать из-за приближающихся парламентских выборов.
По мнению Торалиевой, лишь несколько человек из всех кандидатов нацелены на выстраивание независимой редакционной политики телеканала: «Я думаю, что это [глава НТС] Жайнак Усен уулу, Адиль Турдукулов, либо Каарманбек Кулуев. Они понимают процессы в политике, и я считаю, что у них есть потенциал противостоять давлению властей».
По её словам, условия работы для сотрудников КТРК под руководством Карыпбекова значительно улучшились, кроме того телеканал усовершенствовал свою техническую базу. Однако Торалиева считает, что КТРК освещает события в стране не сбалансировано.
«Мы ждем независимой редакционной политики, плюрализма мнений. Последние три-четыре месяца я анализирую контент КТРК, громкие судебные процессы освещаются односторонне, много сюжетного времени посвящено пропаганде работы властей», — отметила она.
Торалиева добавила, что на телеканале не уделяют достаточного внимания проблемам насилия над детьми и женщинами, защите прав человека и другим важным темам.
«Процесс назначения директора КТРК не будет проходить без давления властей, их слово будет последним […] Шансы у Илима пройти на второй срок есть», — заключила она.
Азамат Тынаев: Настораживают слухи, что Карыпбеков получил поддержку властей
Журналист Азамат Тынаев считает, что власти не должны вмешиваться в процесс избрания нового директора медиакорпорации, и сейчас важнее обеспечить прозрачность выборов, нежели строить догадки об их победителе.
«Сейчас можно строить какие угодно догадки […] Но я ничего такого в [решении] Карыпбекова [пойти на второй срок] не вижу, если тут нет договоренности с властями», — сказал он.
Тынаев добавил, что Карыпбеков работал на «очень неспокойном месте» и за последние годы альтернатив ему на этом посту не было.
Журналист отметил, что под руководством Карыпбекова на КТРК произошли позитивные изменения: канал получил новое оборудование и улучшил условия работы для сотрудников.
«Я поддерживаю критику в адрес Карыпбекова из-за того, что КТРК так и не смог стать общественным телеканалом, журналисты тоже не смогли качественно вырасти […] Ни одного масштабного журналистского расследования мы не видели, новых лиц — тоже», — сказал Тынаев.
Однако, по его мнению, так можно критиковать любого менеджера, который когда-либо возглавлял КТРК, и возможно, эта критика не прекратится, если канал возглавит новый человек.
«Я думаю, что Жайнак Усен уулу, Адиль Турдукулов, Каарманбек Кулуев и Ибраим Нуракун уулу смогли бы что-то сделать, ввести новые стандарты. Я их всех лично знаю, они все журналисты. Возможно, они смогли бы постепенно завоевывать авторитет у власти», — считает Тынаев.
Елена Воронина: Выборы директора КТРК — просто профанация
Медиаэксперт Елена Воронина, которая c 2010 по 2012 год входила в наблюдательный совет КТРК, считает, что власти уже выбрали человека, который займет должность генерального директора медиакорпорации. По ее мнению, весь процесс выборов лишь формальность для соблюдения требований закона.
«Это просто такая игра, […] потому что КТРК нужно провести “выборы”. Люди, которые туда выдвигаются, мне кажется, не понимают, как быть директором телеканала, они словно декорация. Это профанация», — сказала Воронина.
По ее мнению, телеканал должен возглавить человек, который не изменяет своей позиции. Таким она считает гражданского активиста Адиля Турдукулова — Воронина объясняет, что у него есть опыт работы в журналистике, а также он «умеет слушать и слышать»: «Он отличается от оппозиционеров старшего поколения, и такие люди нужны на общественных площадках».
Однако, по словам Ворониной, Турдукулову, скорее всего, «не дадут» возглавить КТРК.
Она добавила, что для нее решение Карыпбекова вновь баллотироваться на пост главы медиакорпорации стало сюрпризом: «Я знаю Илима не первый год и думала, что он все-таки не пойдет на второй срок. Но он действительно многое сделал за время руководства каналом».
Тем не менее, Воронина считает, что на фоне некоторых кандидатов, которые хотят возглавить КТРК, персона Карыпбекова выглядит более достойной.
«С другой стороны, когда я вижу программы КТРК, которые совершенно не отвечают миссии телеканала, я начинаю злиться как зритель […] У нас нет понимания общественного вещания», — отметила Воронина.
По ее словам, Карыпбеков зарекомендовал себя как хороший менеджер и логист, однако программы телеканала «оставляют желать лучшего» и не отвечают потребностям телезрителей.
«Редакционная политика создавалась на опыте грузинских и прибалтийских коллег, мы брали самое лучшее. К сожалению, это все осталось на бумаге, а затем и с бумаги ушло», — добавила Воронина.