В начале года некоторые СМИ Кыргызстана опубликовали сразу несколько материалов об убийствах детей — эти истории были похожи: родители уехали на заработки, а оставшихся детей родственники избили до смерти.

Например, 10 января в Ошской области двухлетний мальчик умер по дороге в больницу от побоев — его избила родная тетя за то, что он описался.

После череды этих случаев власти предложили обязать родителей оформлять опекунство над ребенком на родственников, если они сами уезжают на заработки и не могут взять его с собой. Также правительство поручило создать штаб по предотвращению жестокого отношения к детям.

Но действительно ли количество детских смертей увеличилось? Если верить официальной статистике МВД, да. За последние годы это количество менялось в пределах статистической погрешности. Однако, с конца 90-х годов почти в три раза больше детей в Кыргызстане стали погибать насильственным путем.

По данным МВД, всего в 2018 году в Кыргызстане возбудили 17 уголовных дел по фактам насильственной смерти несовершеннолетних. В это количество входят дела по статьям «убийство», «причинение смерти по неосторожности», «причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть», «доведение до самоубийства» и «убийство матерью новорожденного ребенка».

Такое же количество детей погибло в Кыргызстане от насилия и в 2017 году. В 2016 их было 13, а в 2015 — 15.

По статистике МВД, за последние 20 лет меньше всего уголовных дел о насильственной смерти детей возбудили в 1999 году — тогда зафиксировали две детских смерти, а хуже всего ситуация была в 2008, когда за год жертвами стали 20 детей.