Уголовные дела по Историческому музею и ипподрому объединили — ущерб оценили в более чем 200 млн сомов

Ипподром в Чолпон-Ате

Генеральная прокуратура объединила в одно уголовное дело разбирательства о реконструкции Исторического музея в Бишкеке и строительства ипподрома в Чолпон-Ате. Ущерб государству оценили в более чем 200 миллионов сомов.

Генеральный прокурор Откурбек Джамшитов заявил в парламенте, что следствие предъявило обвинение в коррупции шестерым бывшим чиновникам по делу о реконструкции Исторического музея и строительства ипподрома в Чолпон-Ате.

Среди них бывший премьер-министр Сапар Исаков, экс-советница Алмазбека Атамбаева Мира Карыбаева и один из учредителей стройкомпании-подрядчика СМУ-3 Айдар Мендеев.

По словам Джамшитова, следствие оценило общий ущерб государству по этим двум проектам в 247 млн сомов — по музею 101,6 млн сомов, а по ипподрому 145,9 млн сомов.

Информация о том, что в качестве обвиняемой проходит и Мира Карыбаева появилась в прессе еще в марте этого года, но тогда ни спецслужбы ни сама Карыбаева эту информацию не подтвердили и не опровергли.

В середине апреля дочь Карыбаевой Айгерим Аширбекова сообщила в фейсбуке, что Карыбаева «отвечала только за содержательную часть» реконструкции музея.

«Ей грозит реальный срок от 12 до 15 лет с конфискацией нашей единственной квартиры, подаренной в 2008 году ее родителями. […] Мама очень переживает. Недавно она попала в больницу с гипертоническим кризом», — сообщила она.

Реконструкция музея и строительство ипподрома

Исторический музей в Бишкеке закрыли на реконструкцию в марте 2016 года по инициативе тогдашнего президента Алмазбека Атамбаева.

Процесс реконструкции курировал Сапар Исаков будучи замглавой администрации президента. Планировалось, что реконструкцию завершат к 31 августа 2016 года, но музей до сих пор закрыт.

В мае 2018 года депутаты от оппозиционной партии «Ата Мекен» посетили реконструированный музей и заявили, что здание отремонтировали без тендера и проектно-сметной документации.

Тогда же Госкомитет нацбезопасности начал проверять использование средств на реконструкцию исторического музея.

В это же время ГКНБ сообщил, что стоимость строительства ипподрома в Чолпон-Ате ко Всемирным играм кочевников была завышена.Тогда ущерб государству оценивался в 202 млн сомов.

Проведение Всемирных игр инициировал Алмазбек Атамбаев. В 2016 году власти потратили 1,5 млрд сомов на строительство ипподрома в Чолпон-Ате и реконструкцию инфраструктуры для вторых Всемирных игр кочевников. Строительство также курировал Исаков.

Исаков будучи под стражей в апреле 2018 года заявил, что «всегда работал честно на благо» Кыргызстана. Он отрицает обвинения в коррупции в свой адрес, но не исключает, что возможно были какие-то нарушения у подрядчиков или в некоторых ведомствах при проведении тендеров и закупок.

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