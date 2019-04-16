Власти Бишкека не будут препятствовать митингу «Ата Мекена»

Аким Первомайского района Токтосун Султанов сообщил в интервью «Клоопу», что администрация «приняли к сведению» то, что оппозиционная партия «Ата Мекен» проведет митинг на старой площади 23 апреля.

«Разрешать или не разрешать не в нашей компетенции, в законе это четко прописано», — сказал Султанов.

Атамекеновцы собираются провести мирный митинг во время заседания в Верховном суде по пересмотру дел экс-лидера партии Омурбека Текебаева и экс-депутата Садыра Жапарова. По их словам, они планируют собрать тысячи митингующих.

«Митинг — это не нарушение чьих-либо прав или же организация препятствия чему-либо. Это один из рычагов демократии. Партия “Ата Мекен” 23 апреля выйдет на мирный митинг. Мы не боимся мэра» — сказал в интервью «Марал FM» лидер партии Алмамбет Шыкмаматов.

Ранее бишкекский мэр Азиз Суракматов предложил ввести мораторий на проведение митингов в столице до 2020 года. Но при этом пообещал, что мэрия будет выделять помещения для решения проблем через дебаты и круглые столы.

Это заявление прозвучало после того, как партия «Республика» заявила о намерении провести митинг на старой площади в поддержку экс-кандидата на пост президента Омурбека Бабанова, который должен был вернуться в Кыргызстан. Администрация города обратилась в суд и попросила перенести митинг в парк Горького. Суд встал на сторону городских властей.

Однако партия отменила свой митинг из-за возможных провокаций. Сам Бабанов решил пока не возвращаться в Кыргызстан.

Согласно закону «О мирных собраниях», госорганы и органы местного самоуправления — например мэрия — обязаны уважать право граждан на мирные собрания и не дискриминировать участников из-за их пола, расы или политических убеждений.