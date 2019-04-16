Часть денег от штрафов по «Безопасному городу» пойдет на финансирование скорой помощи

Правительство решило направить часть денег от штрафов за нарушения правил дорожного движения на развитие скорой помощи. За счет проекта «Безопасный город» увеличилось количество зафиксированных нарушений, а значит и штрафов.

В течение двух недель профильные госорганы должны внести свои предложения в аппарат правительства.

Сотрудники скорой помощи не раз жаловались на нехватку машин, специального оборудования и низкие зарплаты.

«Безопасный город» — это государственный проект по фиксации нарушений правил дорожного движения с помощью камер. Установкой видеокамер на дорогах занимается российская компания «Вега».

Сейчас «Безопасный город» запустился только в Бишкеке и Чуйской области, еще одна камера стоит на трассе Бишкек-Нарын-Торугарт. Однако власти планируют установить камеры по всей стране.