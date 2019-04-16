ГКНБ задержал троих должностных лиц ГРС по делу о загранпаспортах

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Задержанных водворили в изолятор временного содержания. Все они проходят по делу о закупке бланков для загранпаспортов.

Ранее СМИ сообщили, что спецслужбы задержали директора госпредприятия «Инфоком» Таланта Абдуллаева, замглавы Госрегистрационной службы Русланбека Сарыбаева и статс-секретаря ведомства Данияра Бакчиева.

Однако в пресс-релизе ГКНБ имена задержанных не не указываются.

«В рамках досудебного производства установлена аффилированность отдельных должностных лиц ГРС с выигравшей тендер иностранной компанией [Garsu Pasaulis]», — сообщили спецслужбы.

По версии следствия, тендерная комиссия по «необоснованным причинам» отстранила от участия в конкурсе иностранные компании, которые раньше изготавливали бланки.

Также в генеральной прокуратуре сообщили, что, по предварительным данным, сумма ущерба от тендера составила 253 млн сомов.

Скандальный тендер

ГРС объявила тендер на закупку загранпаспортов осенью прошло года и заложила на эти цели 1,2 млрд сомов. Победителем стала литовская компания Garsu Pasaulis, предложившая свои услуги за 940 млн сомов. Самая низкая цена была у немецкой Mühlbauer ID Services GMBH, которая оценила свои услуги в 686 млн сомов.

После тендера две компании — немецкая Mühlbauer ID Services GMBH и французская IDEMIA France заявили, что тендер прошел с нарушениями.

Тогда ГКНБ начал свое расследование и в начале апреля сотрудники спецслужб провели обыски и допросы людей, которые как-либо связаны с тендером по закупке электронных паспортов. Позднее спецслужбы сообщили, что должностные лица ГРС вошли в преступный сговор с представителями литовской компании Garsu Pasaulis и отстаивали их интересы во время тендера.

По версии спецслужб, Garsu Pasaulis выиграла тендер, несмотря на то, что предложила сумму на 253 млн сомов больше, чем их конкуренты.

Однако в самой компании опровергают все обвинения ГКНБ Кыргызстана — в Garsu Pasaulis обвинения считают «абсурдными анонимными инсинуациями» и называют их «саботажем амбициозных программ по развитию республики».

Глава ГРС Алина Шаикова также заявила, что тендер провели «в соответствии с законами страны».