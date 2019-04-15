Вчера, 14 апреля, на телеканале HBO вышла первая серия финального сезона «Игры престолов». Ленты соцсетей уже забиты спойлерами, поэтому этот тест сделан без них (мы обещаем!). Но если вы не видели предыдущие сезоны сериала, лучше пройдите тест после их просмотра :)

Вы не поверите, как сюжет и персонажи «Игры престолов» похожи на кыргызскую политику и ее деятелей. Поэтому «Клооп» предлагает вам пройти тест по вселенной культового сериала и сопоставить некоторых персонажей саги с теми, кого вы можете знать из кыргызского политикума.

Дисклеймер: Осторожно! Это очень субъективный материал. Он не несет никакой новостной или образовательной ценности, а был сделан только ради вашего развлечения, дорогие читатели. Любые совпадения между персонажами фэнтезийной саги и кыргызскими политиками абсолютно не объективны.