УВД Чуйской области вручило 12-летней Малике Усмановой почетную грамоту и подарки. Именно она стала свидетелем похищения Данила Браилкина и сообщила милиционерам детали инцидента.

«Несовершеннолетняя Малика, несмотря на свой юный возраст, оказалась решительной и храброй, предоставив своевременно достоверную информацию милиционерам и оказав им незаменимую помощь. Цепочка привела к раскрытию тяжкого преступления и задержанию подозреваемых», — сказали в милиции.

12-летнего Данила похитили в Канте утром 11 апреля, когда тот шел в школу. Его затолкали в машину с логотипом «Яндекс.Такси» и увезли в неизвестном направлении. Милиция нашла Данила вечером в тот же день, подозреваемые в его похищении были задержаны.

На допросе они сказали, что похитили мальчика, чтобы получить выкуп и таким образом «отработать долги». Их водворили в СИЗО на два месяца.