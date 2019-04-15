Бишкек: В жилмассиве «Ак-Ордо» появилась улица в честь погибшего журналиста Эгизбаева — в горкенеше заявили, что это незаконно

Друг журналиста Каниет Жыргалбеков сообщил «Клоопу», что улица в жилмассиве «Ак Ордо», названная в честь Улана Эгизбаева, раньше была безымянной. По его словам, табличка с именем Эгизбаева висит на улице уже больше месяца.

«[Местные] жители сами решили назвать улицу в его честь, потому что они ценят его труд. Жители сказали, что сами обратятся в горкенеш и получат разрешение, чтобы назвать улицу в его честь», — сказал Жыргалбеков.

Однако в пресс-службе бишкекского городского кенеша журналистке «Клоопа» сказали, что к ним не поступало заявлений на переименование улицы в честь Эгизбаева.

«Жена Улана Эгизбаева опубликовала эту [новость] у себя на страничке в фейсбуке […] официально это через горкенеш не проходило, и мы еще не давали [согласия]», — сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что в Бишкеке введен мораторий на переименование улиц, но если у этой улицы изначально не было названия, то жители должны направить свое предложение в отдел топонимики при Бишкекглавархитектуре, а затем его должны утвердить в горкенеше.

Журналист «Азаттыка» — кыргызской редакции радио «Свобода» — Улан Эгизбаев утонул 22 июля 2018 года на Иссык-Куле в пансионате «Акун».

Уланбек Эгизбаев проводил журналистские расследования и раскрывал коррупционные схемы чиновников, незаконную продажу муниципальных земель под строительство элитного жилья, а также коррупционные схемы на кладбищах.

На его последнюю публикацию, которая была связана с коррупцией на кладбищах, обратили внимание правоохранительные органы и депутаты парламента.

Соавтор: Рустам Халимов