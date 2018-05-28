ГКНБ: Цену строительства ипподрома для Всемирных игр кочевников завысили

Антикоррупционная служба (АКС) ГКНБ сообщила, что, по предварительным итогам проверки, цену строительства ипподрома в Чолпон-Ате, где проходят Всемирные игры кочевников, завысили. В частности из-за отсутствия проектно-сметной документации расходы увеличились более чем на 1 млрд сомов.

Пресс-служба ГКНБ сообщила, что договор с подрядчиком на строительство ипподрома заключили без проектно-сметной документации, из-за чего стоимость строительства увеличилась с 480 млн до 1,5 млрд сомов.

Кроме того, по предварительным данным спецслужбы, стоимость некоторых работ завысили на 10 млн сомов, а подрядчик не предоставил финансовых отчетов на 144 млн сомов.

Экспертиза Республиканского центра сертификации показала, что асфальтобетонная дорога, на которую потратили более 31 млн сомов, не выдержит срока эксплуатации, а металлическая ферма на ипподроме за 8,2 млн сомов не соответствует проекту.

Также по версии ГКНБ, подрядчик нецелесообразно потратил 9,7 млн сомов на ликвидацию последствий селя в августе 2016 года на ипподроме. Этот вопрос должно было решать Министерство чрезвычайных ситуаций за свой счет.

Проверка строительства ипподрома продолжается, по ее результатам дадут юридическую оценку.

Генеральным подрядчиком строительства ипподрома выступала компания «СМУ-3», которая входит в группу ДСК «Азат». Эта же компания занималась оформлением Государственного исторического музея при его реконструкции. Депутаты «Ата Мекена» считают, что стоимость работ в музее также завысили, а генпрокуратура пообещала провести проверку.

Компания «СМУ-3» также устанавливала памятник «Манас» на площади Ала-Тоо, а в 2017 году выиграла тендер на строительство дома для сотрудников Госкомитета нацбезопаности за 46,5 млн сомов. Ранее эта же компания выиграла конкурс на строительство дома за 90,2 млн сомов для ГКНБ.

В 2016 году «СМУ-3» стала одним из крупнейших получателей средств из госбюджета — на ее счет поступило 1,42 млрд сомов от государства.

Всемирные игры кочевников

Власти в 2016 году потратили 1,5 млрд сомов на строительство ипподрома в Чолпон-Ате и реконструкцию инфраструктуры для вторых Всемирных игр кочевников.

Госагентство архитектуры и строительства заявляло, что ипподром соответствовал международным стандартам.

Для строительства трассы власти вырубили аллею Раппопорта из более 700 деревьев, что вызвало широкий общественный резонанс. На месте вырубленной аллеи обещали высадить новые деревья и сделать пространство для проведения культурных мероприятий, но пока этого не сделали.

Первые Игры кочевников прошли в 2014 году и до сих пор остаются самыми бюджетными в истории — на них потратили чуть более 200 млн сомов. Однако в декабре того же года Генпрокуратура заявила, что организаторы растратили около 11 млн сомов при ремонте ипподрома в Чолпон-Ате. Тогда ремонтом ипподрома занималась компания «Темир Канат».

В ноябре 2017 года бишкекский горсуд приговорил главу компании «Темир Канат» Эркинбека Мергенбаева к шести годам заключения с конфискацией имущества. По версии следствия, сиденья для трибун ипподрома «были завезены из Китая контрабандным путем, тем самым не были уплачены таможенные отчисления».

Всемирные Игры кочевников — международные спортивные состязания по этническим видам спорта кочевых народов, которые проводятся в Кыргызстане каждые два года.