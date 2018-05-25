Оппозиционная фракция «Ата Мекен» провела выездное заседание в Историческом музее, чтобы проверить как ведут его реконструкцию. На оформление музея потратили 8,7 млн евро. Музей отремонтировали без тендера и проектно-сметной документации.

Что случилось?

Парламентарии из фракции «Ата Мекен» организовали выездное заседание в Государственном историческом музее, потому что у них появилась информация, что цены на работы были завышены.

Во время обхода музея выяснилось, что его реконструировали без тендера и проектно-сметной документации.

«Как можно было без тендера и проектно-сметной документации провести такую работу, потратив из бюджета огромные деньги? Этих людей надо прямо в этом зале арестовать», — заявил депутат от «Ата-Мекена» Бахадыр Сулейманов.

Заместитель директора Госагентства архитектуры и строительства Урматбек Кокочаров подтвердил, что тендер на реконструкцию не объявляли.

«Но компанию выбрали на конкурсной основе, в конкурсе участвовали пять компаний. […] Почему не было тендера? Потому что не было проекта, была неизвестна окончательная сумма. Поэтому был квалификационный отбор. В составе межведомственной комиссии были представители минкультуры, госрегистра, гостехинспекции и госстроя. Госстрой единолично не выбирал компанию», — заявил он.