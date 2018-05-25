Оппозиционная фракция «Ата Мекен» провела выездное заседание в Историческом музее, чтобы проверить как ведут его реконструкцию. На оформление музея потратили 8,7 млн евро. Музей отремонтировали без тендера и проектно-сметной документации.
Что случилось?
Парламентарии из фракции «Ата Мекен» организовали выездное заседание в Государственном историческом музее, потому что у них появилась информация, что цены на работы были завышены.
Во время обхода музея выяснилось, что его реконструировали без тендера и проектно-сметной документации.
«Как можно было без тендера и проектно-сметной документации провести такую работу, потратив из бюджета огромные деньги? Этих людей надо прямо в этом зале арестовать», — заявил депутат от «Ата-Мекена» Бахадыр Сулейманов.
Заместитель директора Госагентства архитектуры и строительства Урматбек Кокочаров подтвердил, что тендер на реконструкцию не объявляли.
«Но компанию выбрали на конкурсной основе, в конкурсе участвовали пять компаний. […] Почему не было тендера? Потому что не было проекта, была неизвестна окончательная сумма. Поэтому был квалификационный отбор. В составе межведомственной комиссии были представители минкультуры, госрегистра, гостехинспекции и госстроя. Госстрой единолично не выбирал компанию», — заявил он.
Какие траты вызвали вопросы у депутатов?
На оформление музея потратили 8,7 млн евро и некоторые статьи расходов вызвали у депутатов вопросы.
Согласно документам, представленным депутатами, консультационно-дизайнерские работы обошлись в 394 тысяч евро. Мебель для гардероба стоила 142 тысячи евро, ее привезли из Германии. Барная стойка и мебель для кафе по документам стоили 224 тысячи евро, их привезли из Испании.
За две белые фигуры лошадей заплатили 28 тысяч евро. По словам директора музея Кенешбека Алмакучукова, они нужны для демонстрации «конского обмундирования». При этом Алмакучуков говорит, что немецкая компания, сделавшая фигуры, «возможно, немного перестаралась».
«Стоили ли эти лошади затраченных на них 28 тысяч евро? Они и на лошадей-то не похожи, а на ослов», — задался вопросом депутат Сулейманов.
Он также возмутился стоимостью инсталляции, установленной в здании музея.
«Там стоит конструкция из дерева, но это даже не деревья — 54 бревна, стоимость каждого из них — 600 долларов. Дерево и в Африке дерево. У нас что, нет деревьев? Купили и привезли 54 бревна из Германии, которые просто обработали и краской покрасили. За такую сумму и наши бы не хуже сделали», — сказал он.
По словам директора музея Кенешбека Алмакучукова, музей не имеет отношения к финансовым вопросам.
«Я так понимаю, что [высокая стоимость] из-за интеллектуального труда. Я так думаю, там сидит идея, и плюс это натуральные стволы из дерева, привезенные только не знаю, откуда. […] Чтобы сказать, что дорого или [цена] завышена, нужно сравнить с чем-то. Есть экспозиции, которые стоят 200 тысяч долларов. Иногда только идею продают за 150 тысяч долларов», — сказал директор.
Депутаты предложили Антикоррупционной службе ГКНБ, Генпрокуратуре и Финполу изучить реконструкцию музея.
«Эта схема ничем не отличается от модернизации ТЭЦ. Нужно провести расследование», — сказал Сулейманов.
Кто занимался оформлением музея?
Согласно документам, отделкой внутренних помещений занималась кыргызкая компания «СМУ-3». Оборудование для музея доставила немецкая компания Vitrinen- und Glasbau REIER. Обе компании выбрали без тендера.
Компания «СМУ-3» участвовала в строительстве ипподрома в городе Чолпон-Ата на Иссык-Куле, где проходили вторые Всемирные игры кочевников. Также эта компания устанавливала памятник «Манас» на площади Ала-Тоо.
В 2017 году она выиграла тендер на строительство дома для сотрудников Госкомитета нацбезопаности за 46,5 млн сомов. «СМУ-3» была единственным предприятием, которое подало заявку на строительство. Ранее эта же компания выиграла конкурс на строительство дома за 90,2 млн сомов для ГКНБ.
«Компания “СМУ-3” не первый раз выполняет государственный заказ без тендера. Это очень странно», — заявил депутат Каныбек Иманалиев.
Депутат Айсулуу Мамашова усомнилась в качестве выполняемых работ.
«На реконструкцию ипподрома в Чолпон-Ате тоже была потрачена огромная сумма, и через год потребовались средства для ремонта», — сказала она.
На момент публикации журналистам Kloop.kg не удалось получить комментарий от «СМУ-3».
Компания Vitrinen- und Glasbau REIER, которая поставила в музей мебель, базируется в Германии и занимается узкоспециализированной разработкой и производством музейного оборудования.
На сайте компании указано, что она создавала оборудование для многих музеев по всему миру — для Национального исторического музея в Лондоне, для Эрмитажа в Санкт-Петербурге, Этнографического музея в Женеве и так далее.
Немецкие СМИ в ноябре 2017 года сообщали, что исторический музей Кыргызстана был самым крупным проектом в истории компании.
Региональная газета Lausitzer Rundschau написала, что в середине июня личный советник президента Кыргызстана посещала компанию и после этого подтвердила президенту по телефону, что ничто не мешает проекту. Затем Кыргызстан заключил контракт с компанией на 9 млн евро.
По данным издания, компания должна была произвести 311 стеклянных витрин для Исторического музея Кыргызстана.
Реконструкция музея
Ремонт музея начался в марте 2016 года. Планировалось, что реконструкцию завершат к 31 августа 2016 года, но ремонт продолжается до сих пор.
На реконструкцию музея выделили 1,5 млрд сомов из бюджета (около 19 млн евро).
Часть денег потратили на ремонтные работы, инженерную коммуникацию, систему кондиционирования воздуха и ремонт центральной системы отопления.
Поставка, монтаж и растамаживание мебели обошлись в 891 млн сомов.
По словам Иманалиева, реконструкцией музея руководила администрация президента, минуя парламент.
«Прошлый и нынешний директоры музея говорят, что куратором реконструкции с самого начала и до конца был Сапар Исаков», — заявил Иманалиев.
Во время начала реконструкции музея Исаков работал в аппарате президента. Исаков заявлял в интервью телеканалу «Апрель» после своей отставки с поста премьера, что курировал ремонт музея.
По словам замминистра финансов Улукбека Карымшакова, деньги на реконструкцию выделялись с одобрения парламентского комитета по бюджету.
«9 июня 2017 года на реконструкцию музея из республиканского бюджета выделили 700 млн сомов. Такое решение приняло правительство и одобрил комитет парламента по бюджету. В августе дополнительно выделили 869 млн сомов. Более 1,5 млрд сомов потратили на реконструкцию музея, покупку экспонатов и мебели», — сказал он.
Также 15 млн долларов на реконструкцию выделило Турецкое агентство по сотрудничеству и развитию (ТИКА). Оно провело первый этап работ, который охватывал только фасад здания.
«Первая стадия — это внешняя часть, а вторая стадия — внутренняя часть. После первой части Кыргызстан отказывается от грантовой помощи Турции, когда не было на то причин. Мы хотим выяснить, почему решили отказаться от грантовой помощи», — заявил депутат Каныбек Иманалиев.
Вокруг Исторического музея в последний год разгорелось несколько скандалов — стало известно, что в 2012 году из хранилища исчезли 503 экспоната, а затем министерство культуры решило захоронить мумию женщины IV-V веков нашей эры, которая хранилась в музее.
Совет безопасности рекомендовал правительству проанализировать деятельность Министерства культуры. Вскоре после этого министр культуры Туголбай Казаков ушел с поста.
Соавтор: Айсымбат Токоева