Депутаты СДПК Аида Касымалиева и Дастан бекешев выступили с критикой в адрес министра соцразвития Таалайкуль Токтакуновой.

Касымалиева утверждает, что правительство не продемонстрировало решений по вопросу выплат матерям детей с инвалидностью, хотя уже с июля им должны ежемесячно выплачивать сумму не меньше прожиточного минимума в почти 5000 сомов.

«В марте 2018 года министр обещала депутатам и народу, что с 1 июля 2018-го таким матерям начнут выплачивать зарплату и повысят размеры социальных пособий детям с инвалидностью. Но до сих пор, а уже почти июнь, решений правительства по этому поводу нет. В очередной раз кабмин обманул граждан Кыргызстана и делает соучастниками депутатов Жогорку Кенеша», — написала Касымалиева на своей странице в фейсбуке 26 мая.

Депутатка предложила премьер-министру Мухамметкалыю Абулгазиеву «рассмотреть вопрос дисциплинарной ответственности министра труда» Таалайкуль Исакуновой.

Депутат Дастан Бекешев также заявил, что министра соцразвития нужно уволить.

«Я защищал Талайгуль Исакунову, когда хотели сделать её виновной за невозможность исполнения Закона о всеобщей расдаче пособий. Она была виновата, но не меньше были виноваты коллеги, инициировавшие данный закон. Но сейчас думаю пора её увольнять», — написал он в своем твиттере.

Таалайкуль Исакунова в интервью Kloop.kg рассказала, что была удивлена заявлению депутатов, так как во время рабочих процессов они не высказывали ей никаких претензий.

«Мне кажется, это просто эмоции. Честно говоря так надоело, что в коллективе происходит, но это просто рабочий процесс. Я уже не реагирую на это и не обижаюсь. Это просто выбивает из рабочего процесса», — сказала она.

По ее словам, министерство ищет средства на оплату родителям детей с ОВЗ. В стране около шести тысяч детей с инвалидностью, родители которых вынуждены оставить работу из-за забот о ребенке, и для реализации этого проекта нужно около 370 млн сомов.

«Сейчас мы ищем эти средства, и очень надеемся, что постановление будет принято. Чтобы мамочки уже легче вздохнули, чтобы хоть какая-то оплата их труда пошла», — говорит Исакунова.

Родителя (мать, отца или другого человека, который заботится о ребенке с инвалидностью и не может из-за этого работать) на начальных этапах реализации проекта пропишут, как персонального ассистента, у которого по патенту будет идти стаж и будет гарантирована пенсия. Позже Минсоцразвития планирует нанимать специалистов по уходу за детьми с инвалидностью.

«Как правило, мать одна всегда заботится о таком ребенке, она не в состоянии ни работать пойти, никто не может о ее ребенке позаботиться так, как она. Поэтому мы прописали [ее] как индивидуального ассистента, […] у нее по патенту будет идти стаж, страховой полис и будет гарантирована пенсия. Выплаты за такой труд, с учетом патентов, будут примерно 4700 сомов», — утверждает министр.

По словам Касымалиевой, правительство обещает повысить соцпособия и начать выплачивать зарплату матерям детей с ОВЗ, обеспечить медицинское страхование и право на получение пенсии с 2012 года.

С 2012 года правительство обещало всем лицам с ограниченными возможностями здоровья повысить размеры социальных пособий до прожиточного минимума.

Это было написано в стратегии и программе развития социальной защиты с 2012 до 2017 года. — Aida Kasymalieva (@a_kasymalieva) May 25, 2018

Также Касымалиева утверждает, что сотрудники министерства соцразвития в регионах жалуются, что не получили положения по новому закону о детских пособиях.

По словам министра проект «суйунчу» уже успешно реализуется, на него заложен бюджет примерно на 600 млн сомов.

Министр утверждает, что механизм получения этих выплат упрощен и граждане могут подать заявление на получение «суйунчу» в любом центре обслуживания населения.

«Человек подходит, пишет заявление на получение свидетельства о рождении, заодно он может написать заявление на получение суйунчу. При этом он указывает банковский счет и на него деньги он и получит. Деньги сохраняются и он сможет снять их хоть в своем районе, хоть Москве, хоть в Бишкеке, никаких коррупционных схем не может быть. На местах люди работают, конечно может быть что-то не до конца объяснят или люди сами где-то ошибаются. Но это рабочий процесс, люди еще обучаются», — сказала она.

С июля 2018 года родителям детей с инвалидностью должны выплачивать сумму не меньше прожиточного минимума, также должны повысить сумму пособий для инвалидов с детства примерно на тысячу сомов.

Детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детям, рожденным от матерей, живущих с ВИЧ/СПИДом должны повысить пособия с 3000 до 4000 сомов.

Инвалидам I группы также повысят пособия с трех до четырех тысяч сомов, II группы с 2500 до 3300 сомов, а III группы с 2000 до 2700 тысяч сомов.