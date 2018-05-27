Нацэнергохолдинг возглавил Азамат Абдыкадыров

Фонд государственного имущества назначил новым председателем правления «Национальной энергохолдинговой компании» Азамата Абдыкадырова. Его предшественник Айбек Калиев был уволен и задержан ГКНБ из-за подозрений в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека.

До назначения Азамат Абдыкадыров занимал должность начальника отдела стратегического развития и оценки рисков в компании «Электрические станции».

Также он участвовал в проекте реконструкции Токтогульской ГЭС, был инженером-экспертом группы реализации проектов при правительстве и руководил проектом «Фаза-1».

Абдыкадырова уже представили коллективу Нацэнергохолдинга.

Смена главы Нацэнергохолдинга

Предшественника Абдыкадырова Айбека Калиева уволили 10 апреля, а спустя восемь дней задержали сотрудники ГКНБ. Его подозревают в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, которой занималась китайская компания TBEA на кредит в $386 млн.

Калиев оказался в центре скандала с дорогостоящими плоскогубцами. При проверке выяснилось, что по документам во время модернизации ТЭЦ закупались плоскогубцы стоимостью в $320.

Экс-глава Нацэнергоходинга Калиев объяснил на заседании парламентской комиссии по расследованию причин аварии на ТЭЦ Бишкека, что «плоскогубцами» в перечне закупок обозначили специальные инструменты для ленточного конвейера — чемодан с 18 разными наименованиями инструментов и два блока вулканической резины длиной 20 метров.

Однако экс-директор станции Нурлан Омуркул уулу заявил, что Нацэнергоходинг просто «изменил документы», чтобы обосновать высокую стоимость плоскогубцев.

По его словам, чемоданы с инструментами, которые показал Калиев, указаны в перечне закупок отдельно и стоили по $105 каждый.

Модернизация ТЭЦ стала объектом пристального внимания после аварии на ТЭЦ Бишкека в январе 2018 года, из-за которой большинство домов в столице оказались без тепла.

