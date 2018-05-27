Ильяс Тулекеев — гендиректор компании KAZ Minerals Bozymchak, которая входит в группу KAZ Minerals PLC. Эта компания работает в Кыргызстане с 2007 года, до 2015 года она называлась «Казахмыс Голд Кыргызстан».

На сайте компании KAZ Minerals сообщается, что в Кыргызстане Тулекеев был награжден медалями «за вклад в укрепление правопорядка и укрепление пограничного сотрудничества» и «за вклад в социально-экономическое развитие страны».

Ильяс Тулекеев с экс-премьер-министром Жоомартом Оторбаевым. Фото: Арзымат Абдыкеримов

KAZ Minerals имеет четыре подземных рудника в Восточно-казахстанской области, четыре обогатительные фабрики и открытый рудник Бозымчак в Кыргызстане, где с августа 2015 года запустила горно-обогатительный комбинат «Бозымчак».

Разведанные запасы меди на руднике составляют более 140 тысяч тонн, золота — почти 23 тонны, а серебра — более 144 тонн. В проект инвестировали более $430 миллионов.

Ильяс Тулекеев с бывшим премьер-министром Темиром Сариевым. Фото: KAZ Minerals

Компания разрабатывает карьер Бозымчак с 2011 года, а фабрику с аналогичным названием построили в 2014 году. Правительство оценивает ежегодные платежи компании в бюджет Кыргызстана в 310 млн сомов.

В кыргызском представительстве KAZ Minerals работают около тысячи человек, более 90 процентов из них — кыргызстанцы.