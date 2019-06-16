На прошедшем бизнес-форуме «Кыргызстан – Китай» власти двух государств подписали 24 различных документа на сумму больше 7 млрд долларов.
Страны планируют расширять сотрудничество в сфере образования, пищевой промышленности, водоснабжения, но большая часть документов связана с золоторудной промышленностью, сельским хозяйством, строительством заводов и жилья.
Золоторудная промышленность
Большая часть соглашений заключена между Агентством по продвижению и защите инвестиций Кыргызской Республики (АПЗИ КР) и различными китайскими компаниями.
Например, в союзе с Daren Group, Lingbao Gold Group и Full Gold Mining АПЗИ подписало рамочное соглашение о строительстве завода по переработке золота. Все те же компании займутся созданием среднеазиатской биржи драгоценных металлов и фондом развития «Один путь, Один пояс».
Место строительства завода по переработке золота и подробности контракта пока неизвестны, но его могут построить в Джалал-Абадской области, ведь компания Full Gold Mining разрабатывает местное золоторудное месторождение «Иштамберды».
Учредителем Full Gold Mining является упоминаемое в рамочном соглашении Lingbao Gold Company Limited — это китайское золотодобывающее госпредприятие.
Согласно информации Госкомитета промышленности, с 2008 по 2011 год эти китайские компании реабилитировали дорогу Ош-Сарыташ-Иркештам с 190 по 240 км, за что в 2011 получили для освоения золоторудное месторождение «Иштамберды». Полный цикл производства золота на месторождении был налажен лишь к 2016 году, а в 2018 году несколько сотен сотрудников были уволены из-за «финансового положения» Full Gold Mining.
Еще один договор, связанный с золотом, АПЗИ подписал с промышленной компанией «Мега инвест», которая еще в 2018 году получила от Госслужбы миграции квоту на привлечение и использование иностранной рабочей силы. Этот меморандум касается строительства завода по плавке золота и других металлов.
Меморандум о сотрудничестве в сфере горнодобывающей отрасли был подписан АПЗИ с «Гансу синмай хуанджин лтд». Так как ранее «Гансу синмай хуанджин лтд» фигурировала в протоколах компании «Кыргызалтын», вероятно, что деятельность этой компании тоже может быть связана с золотодобычей.
Заводы
Помимо заводов по добыче и плавке золота в Кыргызстане хотят построить завод по сборке электромобилей. Меморандум подписали АПЗИ КР, ОсОО «Кыргыз Унаа Курулуш» и автомобильная компания Dongfeng Automobile CO LTD (DFAC).
В Китае DFAC производит легкие коммерческие авто, электроавтобусы и дизельные двигатели.
С компанией «Биримдик» АПЗИ подписало меморандум о строительстве кирпичного завода, а «Токмокский деловой нефтеперерабатывающий завод» (ТДНЗ) займется модернизацией Токмокского нефтеперерабатывающего завода. ТДНЗ — дочернее предприятие ОАО «Синьцзянская международная деловая компания».
Сельское хозяйство
По словам главы Минсельхоза Эркинбека Чодуева, были подписаны соглашения, которые позволят реализовывать на рынках Китая отечественную сельскохозяйственную продукцию.
АПЗИ подписало рамочное соглашение с рядом компаний китайской провинции Цзянсу о строительстве кыргызско-китайского агропромышленного комплекса. Договор о строительстве подобного комплекса также был подписан с агропромышленным центром торгово-производственной логистики «РУ И».
С компанией по производству удобрений «Бай-Доу-Цзя» был подписан договор о строительстве парка современной сельхозпромышленности, сотрудничать в сфере сельского хозяйства кыргызские власти намерены и с компанией Central Asia international development.
Central Asia international development — дочерняя компания Hong kong group limited, которая в Кыргызстане успела проявить себя в разработке полезных ископаемых, IT-технологиях и блокчейне.
Правда, блокчейном и созданием Центральнойазиатской торговой биржи в Кыргызстане займется компания «Чжунъюань».
Строительство
«Нур Строй Монтаж» в тандеме с разными китайскими компаниями займется строительством одного из двух торгово-логистических центров, возведением высоток и созданием кыргызско-китайской страховой компании.
Глава этой кыргызской компании Эмилбек Абдыкадыров в 2018 году был награжден президентом Сооронбаем Жээнбековым почетным званием «Заслуженный строитель Кыргызской Республики».
В тандеме с «Синьболун» «Нур Строй Монтаж» будет строить многоэтажки.
Торгово-логистическим центром и созданием страховой компании «Нур Строй Монтаж» будет заниматься с One Lead One (HK) Trading Limited , а вторым торгово-логистическим центром — Минсельхоз,«Шенгда Хуатай» и ОсОО «Айкын Сейил».
Кроме того, китайская компания «Люсин Групп» займется строительством целого жилого комплекса.