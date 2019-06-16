На прошедшем бизнес-форуме «Кыргызстан – Китай» власти двух государств подписали 24 различных документа на сумму больше 7 млрд долларов.

Страны планируют расширять сотрудничество в сфере образования, пищевой промышленности, водоснабжения, но большая часть документов связана с золоторудной промышленностью, сельским хозяйством, строительством заводов и жилья.

Золоторудная промышленность

Иштамберды. Фото: Сабыр Аильчиев

Большая часть соглашений заключена между Агентством по продвижению и защите инвестиций Кыргызской Республики (АПЗИ КР) и различными китайскими компаниями.

Например, в союзе с Daren Group, Lingbao Gold Group и Full Gold Mining АПЗИ подписало рамочное соглашение о строительстве завода по переработке золота. Все те же компании займутся созданием среднеазиатской биржи драгоценных металлов и фондом развития «Один путь, Один пояс».

Место строительства завода по переработке золота и подробности контракта пока неизвестны, но его могут построить в Джалал-Абадской области, ведь компания Full Gold Mining разрабатывает местное золоторудное месторождение «Иштамберды».

Учредителем Full Gold Mining является упоминаемое в рамочном соглашении Lingbao Gold Company Limited — это китайское золотодобывающее госпредприятие.

Согласно информации Госкомитета промышленности, с 2008 по 2011 год эти китайские компании реабилитировали дорогу Ош-Сарыташ-Иркештам с 190 по 240 км, за что в 2011 получили для освоения золоторудное месторождение «Иштамберды». Полный цикл производства золота на месторождении был налажен лишь к 2016 году, а в 2018 году несколько сотен сотрудников были уволены из-за «финансового положения» Full Gold Mining.

Еще один договор, связанный с золотом, АПЗИ подписал с промышленной компанией «Мега инвест», которая еще в 2018 году получила от Госслужбы миграции квоту на привлечение и использование иностранной рабочей силы. Этот меморандум касается строительства завода по плавке золота и других металлов.

Меморандум о сотрудничестве в сфере горнодобывающей отрасли был подписан АПЗИ с «Гансу синмай хуанджин лтд». Так как ранее «Гансу синмай хуанджин лтд» фигурировала в протоколах компании «Кыргызалтын», вероятно, что деятельность этой компании тоже может быть связана с золотодобычей.

Заводы

Токмокский деловой нефтеперерабатывающий завод

Помимо заводов по добыче и плавке золота в Кыргызстане хотят построить завод по сборке электромобилей. Меморандум подписали АПЗИ КР, ОсОО «Кыргыз Унаа Курулуш» и автомобильная компания Dongfeng Automobile CO LTD (DFAC).

В Китае DFAC производит легкие коммерческие авто, электроавтобусы и дизельные двигатели.

С компанией «Биримдик» АПЗИ подписало меморандум о строительстве кирпичного завода, а «Токмокский деловой нефтеперерабатывающий завод» (ТДНЗ) займется модернизацией Токмокского нефтеперерабатывающего завода. ТДНЗ — дочернее предприятие ОАО «Синьцзянская международная деловая компания».

Сельское хозяйство

Министр сельского хозяйства Эркинбек Чодуев, первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов и представители китайской стороны

По словам главы Минсельхоза Эркинбека Чодуева, были подписаны соглашения, которые позволят реализовывать на рынках Китая отечественную сельскохозяйственную продукцию.

АПЗИ подписало рамочное соглашение с рядом компаний китайской провинции Цзянсу о строительстве кыргызско-китайского агропромышленного комплекса. Договор о строительстве подобного комплекса также был подписан с агропромышленным центром торгово-производственной логистики «РУ И».

С компанией по производству удобрений «Бай-Доу-Цзя» был подписан договор о строительстве парка современной сельхозпромышленности, сотрудничать в сфере сельского хозяйства кыргызские власти намерены и с компанией Central Asia international development.

Central Asia international development — дочерняя компания Hong kong group limited, которая в Кыргызстане успела проявить себя в разработке полезных ископаемых, IT-технологиях и блокчейне.

Правда, блокчейном и созданием Центральнойазиатской торговой биржи в Кыргызстане займется компания «Чжунъюань».

Строительство

Эмилбек Абдыкадыров, глава «Нур Строй Монтаж». Фото: Ала-Тоо

«Нур Строй Монтаж» в тандеме с разными китайскими компаниями займется строительством одного из двух торгово-логистических центров, возведением высоток и созданием кыргызско-китайской страховой компании.

Глава этой кыргызской компании Эмилбек Абдыкадыров в 2018 году был награжден президентом Сооронбаем Жээнбековым почетным званием «Заслуженный строитель Кыргызской Республики».

В тандеме с «Синьболун» «Нур Строй Монтаж» будет строить многоэтажки.

Торгово-логистическим центром и созданием страховой компании «Нур Строй Монтаж» будет заниматься с One Lead One (HK) Trading Limited , а вторым торгово-логистическим центром — Минсельхоз,«Шенгда Хуатай» и ОсОО «Айкын Сейил».

Кроме того, китайская компания «Люсин Групп» займется строительством целого жилого комплекса.