Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, выступая на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке, рассказал о «реальных угрозах безопасности», исходящих из интернета.

«В современных условиях угрозы, исходящие из интернет-пространства, являются реальными угрозами безопасности государств. Все чаще имеют место случаи, когда непроверенная и даже заведомо ложная информация тиражируется, формируя негативный фон», — сказал он.

Президент Кыргызстана заявил, что высокие технологии часто используют в преступных целях и попросил своих коллег по ШОС сделать информационную безопасность «важной повесткой дня». В большей части государств Шанхайской организации сотрудничества интернет и свобода слова контролируются куда больше, чем в Кыргызстане.

Если власти Кыргызстана начнут продвигать тему о «реальных угрозах из интернета», то прикрываясь информационной безопасностью могут продвинуть законы, уже работающие у других членов ШОС.

Кыргызстан уже пытался воплотить российский закон о блогерах, но его убрали на доработку после критики гражданского общества и СМИ. Но это не значит, что закон не воплотят.

С помощью такого закона власти смогут отслеживать, что пишут люди в интернете и наказывать их за «нарушения».

Может заинтересовать кыргызские власти и закон о фейковых новостях. В России за «поддельные новости» могут оштрафовать на крупную сумму. По сути это давление на СМИ, ведь при любом удобном случае можно будет наказывать издания, неподдерживающее официальную версию властей.

Одновременно с ним в России был введен и закон об оскорблениях в адрес представителей власти. Согласно этому закону любого пользователя соцсети могут оштрафовать за оскорбление депутата, мэра или любого политического деятеля. Так, одним из первых в России оштрафовали жителя Новгородской области за пост в соцсетях с надписью «Путин — сказочный долбоеб», и заблокировали некоторые СМИ, осветившие штраф за мат.

Одной из мер борьбы с «фейковыми новостями» может быть и опыт Казахстана. Там регулярно временно блокируются соцсети и СМИ, например, во время акций протестов и видеообращений оппозиционера Мухтара Аблязова.

Самыми жесткими мерами может быть перенятие «суверенного интернета», который хотят ввести в России, или тотальный контроль над интернетом, как в Китае — но эти меры потребуют огромных ресурсов.

По отношению к интернету Кыргызстан более свободен, чем некоторые соседние страны, тем не менее спецслужбы уже преследовали пользователей за негативные комментарии об Атамбаеве, а к неугодным СМИ могли закрыть доступ — например, заблокировали «Фергану».